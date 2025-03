Barcellona-Osasuna rinviata, shock per la morte del medico 40enne del Barcellona pochi minuti prima della partita

Barcellona-Osasuna non si gioca. Una notizia drammatica ha scosso il club blaugrana a poche ore dal fischio d’inizio: la scomparsa improvvisa del dottor Carles Miñarro, membro dello staff medico del Barça. Un evento inatteso che ha portato alla richiesta di rinvio immediato della partita. Il club catalano ha comunicato ufficialmente la decisione alle 20:40, prima con un annuncio allo stadio, poi con una nota ufficiale.

I due club si erano presentati al Montjuïc come da programma, con le formazioni già consegnate agli ufficiali di gara. Tuttavia, mentre l’Osasuna procedeva normalmente con il riscaldamento, nessun giocatore del Barcellona metteva piede in campo. Nel frattempo, la notizia del decesso di Miñarro si diffondeva tra i presenti. A quel punto, i due club hanno rapidamente trovato un accordo per il rinvio e informato la RFEF, senza che ci fossero opposizioni da parte del direttore di gara.

Un volto noto nello staff medico blaugrana

Carles Miñarro era entrato a far parte del Barcellona nel 2017, lavorando come secondo del responsabile medico Ricard Pruna. Prima di approdare al club catalano, aveva maturato esperienza presso il Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat e il Centre d’Esports Sabadell. Apprezzato per la sua competenza e dedizione, Miñarro era diventato un punto di riferimento nello staff sanitario blaugrana.

Uno degli episodi che lo aveva reso noto al grande pubblico risale alla sfida contro l’Alavés, quando il medico fu protagonista di un breve dialogo con Gavi dopo un colpo alla testa subito dal giovane centrocampista. Miñarro gli pose domande di routine per valutare le sue condizioni, tra cui che giorno fosse. Il giocatore rispose di non saperlo, e il medico ne consigliò immediatamente la sostituzione.

El anuncio por megafonía de la suspensión del partido entre Barcelona y Osasuna. ▪️ El club comunicó el fallecimiento del doctor del FC Barcelona, Carles Miñarro. DEP ️ Iván San Antonio pic.twitter.com/8rWt13307K — Diario SPORT (@sport) March 8, 2025

Il rispetto dell’Osasuna e la decisione dell’arbitro

La tragedia ha trovato comprensione immediata anche tra gli avversari. Il presidente dell’Osasuna, Luis Sabalza, ha ribadito il pieno supporto alla sospensione del match: “La vita viene prima di tutto. Nessuno avrebbe potuto giocare con la testa sgombra dopo una perdita del genere”.

Dopo l’accordo tra i club, la parola è passata all’arbitro, che ha convalidato senza esitazioni la richiesta di rinvio. La comunicazione ufficiale ai tifosi è avvenuta poco dopo, lasciando un silenzio irreale tra le tribune del Montjuïc.

Ora resta da capire quando verrà recuperata la sfida. Ma questa è una domanda che, almeno per oggi, non interessa a nessuno.