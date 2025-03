L’Alaves chiude in 9 ma batte il Villarreal, quarto posto più lontano per Marcelino

Una serata destinata a restare impressa nella memoria dei tifosi dell’Alavés. In una partita segnata da tensione e colpi di scena, la squadra di Luis García Plaza ha ottenuto una vittoria fondamentale nella corsa alla salvezza, superando per 1-0 il Villarreal nonostante una doppia inferiorità numerica.

Gol in apertura

La squadra basca arrivava al match con l’acqua alla gola, reduce da sei partite senza successi e con la necessità di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. L’approccio aggressivo e determinato ha subito prodotto effetti: dopo appena 11 minuti, Manu Sánchez ha trovato il gol che avrebbe deciso la partita. Il difensore ha insaccato da pochi passi dopo un primo tentativo respinto da Diego Conde, scatenando l’entusiasmo del pubblico del Mendizorroza.

Il Villarreal, consapevole della propria superiorità tecnica, ha provato a rispondere ma senza troppa convinzione. L’unico vero squillo del primo tempo è arrivato al 37′, quando Ayoze Pérez ha sfiorato il pareggio con un tiro a botta sicura, fermato da un riflesso straordinario di Antonio Sivera. Il portiere dell’Alavés ha respinto il tentativo del trequartista avversario, confermandosi decisivo.

Espulso Sivera

Dopo l’intervallo, la pressione del Sottomarino Giallo è aumentata, ma le idee per scardinare la difesa basca scarseggiavano. La svolta sembrava poter arrivare al 59′, quando un lungo controllo VAR ha sancito l’espulsione di Sivera per un tocco di mano fuori area. Con un uomo in meno e un’intera mezz’ora da giocare, l’Alavés si è visto costretto a stringere i denti.

Il Villarreal, tuttavia, ha sprecato il vantaggio numerico. L’assenza di lucidità negli ultimi venti metri e la scarsa incisività sotto porta hanno permesso alla squadra di casa di reggere il colpo, nonostante l’ulteriore batosta ricevuta nei minuti di recupero: il rosso ad Antonio Blanco ha lasciato l’Alavés addirittura in nove uomini. Il Villarreal, però, non ha saputo approfittarne, incapace di creare occasioni davvero pericolose nonostante il possesso palla.

Alla fine, il triplice fischio è arrivato come una liberazione. L’Alavés ha celebrato tre punti d’oro, un successo che li proietta fuori dalla zona retrocessione e regala nuova linfa per il prosieguo della stagione. Il Villarreal, invece, ha mancato l’opportunità di avvicinarsi al quarto posto, interrompendo una striscia di sette partite senza sconfitte. Ma la vera domanda ora è un’altra: questa vittoria può segnare la svolta per l’Alavés?