Che fine ha fatto Leonardo? L’ex tecnico di Inter e Milan oggi ha una nuova vita

Leonardo è noto per essere un dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano con cittadinanza italiana, ma ora ha cambiato vita.

Leonardo, nella sua carriera di calciatore, ha giocato per il Flamengo, San Paolo, Valencia, Kashima Antlers, Paris Saint-Germain e Milan. Concluso l’attività agonistica, i brasiliano ha ricoperto ruoli dirigenziali nel Milan e nel Paris Saint-Germain e ha allenato lo stesso Milan, l’Inter e l’Antalyaspor.

Leonardo era, in campo, un trequartista molto dotato dal punto di vista tecnico, specialista dei calci da fermo, e in carriera si distinse anche per la sua grande tecnica, avendo giocato in svariati ruoli: terzino sinistro, regista, centrocampista centrale, rifinitore e attaccante. Era in grado di fare assist e gol, ma aveva anche una grande capacità fisica. I tifosi del Milan lo ricorderanno per essere uno dei protagonisti assoluti dello scudetto vinto dal Milan nella stagione 1998-1999, giocando come punta esterna e riuscendo a segnare dodici reti.

Il 25 luglio 2018 venne annunciato il suo ritorno nella squadra rossonera nelle vesti di direttore generale dell’area tecnico-sportiva. Il 3 dicembre dello stesso anno superò l’esame finale da direttore sportivo a Coverciano. Il 28 maggio 2019, in disaccordo con i piani di Elliott per il futuro della squadra, rassegnò le dimissioni dall’incarico dopo meno di un anno.

La vita privata di Leonardo

Il 14 giugno 2019 venne nominato direttore sportivo del Paris Saint-Germain, a sei anni di distanza dall’ultima esperienza nello stesso ruolo con il club della capitale transalpina. È stato sposato con Beatriz dalla quale ha avuto tre figli: Lucas, Julia e Joana. Il 6 settembre 2013 si è sposato con la giornalista sportiva di Sky Anna Billò, che lo ha reso padre di Tiago il 13 novembre 2011 e di Tomas il 13 aprile 2014.

Leonardo, cittadino italiano dal 2008, è in grado di parlare fluentemente l’italiano oltre a conoscere portoghese, inglese, spagnolo, francese e persino un po’ di giapponese. Ha creato la Fondazione Gol De Letra allo scopo di permettere l’accesso allo sport e all’educazione ai bambini e alle bambine brasiliane. Il suo impegno nel sociale è stato riconosciuto anche tramite il conferimento del Premio L’Altropallone nel 2004. E’ diventato un opinionista. Durante la stagione sportiva 2016-2017 è stato ospite anche nel programma Sky Calcio Club.