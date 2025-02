Nuova rivoluzione al PSG? Campos di fronte ad un’offerta da 200 milioni per lasciare Parigi!

Il Paris Saint-Germain vive un momento dorato. Il 2025 si sta rivelando un anno da sogno per la squadra di Luis Enrique, che ha saputo costruire un gruppo solido e competitivo nonostante la partenza di Kylian Mbappé. L’addio dell’attaccante francese avrebbe potuto destabilizzare l’intero progetto, ma l’allenatore asturiano ha scelto una strategia diversa: puntare sull’equilibrio della rosa piuttosto che su un singolo fenomeno. A guidare questa filosofia, c’è un nome chiave: Luis Campos.

L’architetto dietro il PSG vincente

L’operato del direttore sportivo portoghese ha cambiato radicalmente il modo di lavorare del club. Dalle spese folli del passato si è passati a un mercato più ponderato, con acquisti mirati e funzionali. Ousmane Dembélé, dopo stagioni altalenanti, sta finalmente mostrando il talento che lo aveva fatto emergere, e l’adattamento di Khvicha Kvaratskhelia procede nel migliore dei modi. Il PSG, nonostante il sorteggio complicato contro il Liverpool in Champions League, resta tra i principali candidati alla vittoria del trofeo che a Parigi inseguono da anni.

Ma se in campo tutto gira alla perfezione, dietro le quinte si annida un’incognita che potrebbe sconvolgere i piani del club.

Una proposta difficile da rifiutare

Il contratto di Luis Campos scade a giugno e, al momento, non c’è alcuna certezza sulla sua permanenza. Le trattative per il rinnovo procedono a rilento e l’offerta presentata dal club francese non sembra soddisfarlo. In questo scenario di incertezza, si è inserito un concorrente di peso: l’Arabia Saudita.

Secondo quanto riportato da Le Parisien, il dirigente lusitano ha ricevuto una proposta faraonica: 200 milioni di euro per un contratto decennale. Un progetto a lungo termine, strettamente legato alla crescita del calcio saudita in vista del Mondiale del 2034, che il paese mediorientale ospiterà. I vertici sportivi sauditi, tra cui Yasser bin Hassan bin Mohammed al-Misehal e il principe Abdulaziz bin Turki al-Faisal, stanno facendo di tutto per convincerlo. Vogliono affidargli la costruzione di un sistema competitivo che possa permettere alla loro nazionale di competere con le selezioni più forti del pianeta.

Il PSG rischia di perdere la sua bussola

A Parigi sanno bene quanto sia fondamentale la figura di Campos. Se dovesse accettare l’offerta saudita, il PSG si troverebbe di fronte a un bivio pericoloso. L’architetto di questa nuova era potrebbe lasciare proprio nel momento in cui la squadra ha trovato un’identità chiara e vincente. Il mercato, gli equilibri interni e la strategia di lungo periodo rischiano di essere messi in discussione.

Luis Campos ha tempo fino alla fine dell’anno per decidere. Da una parte, il progetto del PSG, ormai plasmato a sua immagine; dall’altra, una proposta economica e professionale senza precedenti. Quale sarà la sua scelta?