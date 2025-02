Caos in Ligue 1: il Lione fa ricorso contro il Psg per l’acquisto di Kvaratskhelia

Il Paris Saint-Germain si ritrova nuovamente al centro di una controversia. Questa volta, l’attacco arriva dal Lione, che ha deciso di presentare ricorso dopo la sconfitta per 3-2 contro i parigini nell’ultima giornata di campionato. Il motivo? La presenza in campo di Khvicha Kvaratskhelia, il georgiano arrivato a gennaio dal Napoli, il cui trasferimento sarebbe avvenuto in violazione del regolamento finanziario della Ligue de Football Professionnel (LFP).

L’accusa di John Textor

A sollevare il caso è stato John Textor, proprietario del Lione, che ha puntato il dito contro il metodo di finanziamento utilizzato dal PSG per assicurarsi il talento ex Napoli. Secondo quanto dichiarato dal dirigente americano a L’Équipe, l’acquisto sarebbe stato possibile “solo grazie a finanziamenti del club contrari al regolamento che vieta le sovvenzioni straniere”. Un’accusa pesante, che metterebbe in discussione non solo la legittimità del trasferimento, ma anche la regolarità della partecipazione del giocatore alla partita contro il Lione.

Textor non si è fermato qui. Ha infatti sottolineato come la registrazione del contratto di Kvaratskhelia violerebbe le norme amministrative della LFP, rendendo di fatto la sua presenza sul campo non conforme al regolamento. Se il ricorso dovesse essere accolto, il PSG perderebbe l’incontro a tavolino. Tuttavia, il Lione non beneficerebbe dei tre punti, aumentando la portata dell’eventuale decisione della commissione legale.

Un déjà vu per il PSG?

Non è la prima volta che il club parigino finisce sotto i riflettori per questioni finanziarie. Il Fair Play Finanziario e i rapporti con il fondo sovrano del Qatar sono da anni argomenti di discussione, con più di un’indagine aperta a livello nazionale e internazionale. Tuttavia, questa volta l’attacco arriva dall’interno della Ligue 1, e in un momento cruciale della stagione.

Il ricorso presentato dal Lione potrebbe scuotere non solo l’ambiente del PSG, ma l’intero campionato. Se venisse dimostrato che il trasferimento di Kvaratskhelia è stato portato a termine con metodi non consentiti, si aprirebbe un nuovo capitolo nella gestione economica del club parigino. La LFP dovrà ora decidere se approfondire il caso o respingere il reclamo.

Le possibili conseguenze

L’eventuale sanzione nei confronti del PSG potrebbe avere effetti a catena. Oltre alla perdita della partita contro il Lione, il club rischierebbe un’indagine più ampia sui suoi bilanci e sulle modalità con cui sono stati gestiti gli ultimi acquisti. Un’ipotesi che spaventa la dirigenza parigina, impegnata a mantenere una struttura finanziaria solida per rispettare i parametri UEFA.

Dall’altra parte, il Lione cerca una svolta dopo una stagione altalenante, e la possibilità di colpire il PSG potrebbe rappresentare un’occasione per riportare attenzione sul proprio progetto. Tuttavia, la strategia di Textor è un azzardo: se il ricorso venisse respinto, il club potrebbe perdere credibilità agli occhi della federazione e dei tifosi.

Adesso, la palla passa alla LFP. La decisione potrebbe cambiare non solo il destino del PSG, ma anche gli equilibri del calcio francese. E mentre la commissione legale analizza il dossier, una domanda aleggia sul campionato: Kvaratskhelia avrebbe dovuto giocare quella partita?