Calendario Ligue 1 2025-26, stabilite le date in pieno caos per la questione diritti tv

La Ligue 1 ha ufficializzato il calendario della stagione 2025-26, mentre sullo sfondo resta l’incertezza legata ai diritti televisivi. Il braccio di ferro tra la lega e DAZN continua a tenere in sospeso una parte della programmazione economica dei club, alcuni dei quali già in difficoltà finanziaria. Nonostante ciò, il torneo prenderà il via il 15 agosto 2025 e si concluderà il 16 maggio 2026, con la consueta appendice dei playoff per la permanenza nella massima serie.

Le date chiave della stagione

La prima giornata sarà distribuita tra il 15 e il 17 agosto, segnando l’inizio di un’annata che si preannuncia cruciale per diversi club. Il playoff di retrocessione, invece, si giocherà su due atti: l’andata il 21 maggio 2026 e il ritorno il 24 maggio. La sfida vedrà il sedicesimo classificato della Ligue 1 affrontare il vincitore della fase decisiva della Ligue 2, in un confronto che potrebbe stravolgere i destini di due squadre.

Il dominio del PSG e la rincorsa degli inseguitori

Sul fronte sportivo, la situazione sembra essere già delineata durante questa stagione. Il Paris Saint-Germain viaggia con un vantaggio considerevole sul resto del gruppo, staccando il Marsiglia di ben 13 punti. Un margine che lascia poco spazio a dubbi sulla probabile riconferma dei parigini in vetta alla classifica. Ma se il titolo sembra già assegnato, resta da capire chi riuscirà a strappare i posti validi per le competizioni europee e chi, invece, sarà costretto a lottare per evitare la caduta in seconda divisione.

L’incognita dei diritti TV

Il vero punto interrogativo della prossima stagione, tuttavia, non riguarda il campo, ma il delicato dossier dei diritti televisivi. La Ligue 1 e DAZN non hanno ancora trovato un accordo definitivo, alimentando tensioni che rischiano di avere ripercussioni economiche significative per diversi club. La validazione del calendario da parte della FFF, prevista per il 13 marzo, potrebbe rappresentare un passaggio chiave per sbloccare la situazione, ma il clima di incertezza persiste.

Il finale di stagione promette scintille

Con il PSG avviato verso l’ennesimo trionfo e diverse squadre impegnate nella corsa ai posti europei e nella lotta per non retrocedere, la Ligue 1 2025-26 si preannuncia comunque avvincente. Resta solo da vedere se il campo riuscirà a far dimenticare le tensioni extracalcistiche e se il calcio francese saprà ritrovare stabilità dentro e fuori dal rettangolo di gioco.