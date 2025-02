Cannes (quarta divisione) e Reims sono le prime semifinaliste di Coppa di Francia

La Coppa di Francia regala sempre storie inaspettate e serate di grande calcio. Martedì, il Cannes e il Reims hanno staccato il biglietto per le semifinali, superando rispettivamente il Guingamp e l’Angers in due sfide molto diverse per ritmo ed emozioni. Gli ultimi due posti si decideranno mercoledì, quando il PSG affronterà il Stade Briochin e il Brest se la vedrà con il Dunkerque.

Cannes, dominio e concretezza

La squadra della Costa Azzurra (di proprietà della famiglia Friedkin e militante nella quarta serie del calcio francese) ha imposto il proprio gioco fin dai primi minuti, trovando il vantaggio al 23’ con Chafik Abbas. Appena sette minuti più tardi, Cédric Gonçalves ha raddoppiato, lasciando il Guingamp in difficoltà e costretto a inseguire. La reazione è arrivata a inizio ripresa, quando Jacques Siwe, con un gol lampo al 46’, ha riaperto i giochi.

Il Cannes ha però gestito con intelligenza, aspettando il momento giusto per colpire ancora. Il sigillo finale è arrivato al 69’ grazie a Julien Domingues, che ha sfruttato gli spazi lasciati dagli avversari in cerca del pari. Il 3-1 non ha lasciato margine di recupero, chiudendo di fatto la contesa e spedendo i biancorossi tra le quattro migliori squadre della competizione, sognando un trionfo in Coppa di Francia che manca dal 1932.

Reims, un verdetto ai rigori

Tutt’altro copione tra Angers e Reims, un match giocato sul filo dell’equilibrio. Per lunghi tratti, le squadre si sono annullate a vicenda, concedendo poche occasioni e difendendo con ordine. Il primo squillo è arrivato solo al 79’, quando il giapponese Keito Nakamura ha sbloccato il punteggio con un colpo di testa chirurgico.

L’Angers, però, non ha mollato e ha trovato il pari nel recupero (90+5’), forzando il match ai calci di rigore. Dagli undici metri, il Reims si è dimostrato più freddo e preciso, imponendosi 3-5 grazie al rigore decisivo firmato da Oumar Diakité.

In attesa dei verdetti

Con Cannes e Reims già proiettate alla prossima fase, l’attenzione ora si sposta sugli ultimi due quarti di finale. Il Paris Saint-Germain, favorito d’obbligo, dovrà evitare cali di tensione contro un Stade Briochin che sogna l’impresa. Dall’altra parte, il Brest, sempre più solido in stagione, affronterà un Dunkerque pronto a vendere cara la pelle.

La corsa alla finale è ancora lunga, ma un dato è certo: le sorprese, in questa Coppa di Francia, non mancano mai…