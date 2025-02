Greenwood, la nuova ossessione del PSG: 75 milioni per strappare l’inglese al Marsiglia

Il Paris Saint-Germain si prepara a sferrare un colpo che potrebbe incendiare la rivalità con il Marsiglia. Nel mirino della dirigenza parigina c’è Mason Greenwood, l’attaccante inglese che sta vivendo una stagione da protagonista sotto la guida di Roberto De Zerbi. Le prestazioni del numero 12 dell’OM non sono passate inosservate, e ora il PSG sembra pronto a mettere sul tavolo un’offerta da 75 milioni di euro.

Secondo quanto riportato da GiveMeSport, il Marsiglia avrebbe fissato il prezzo per il cartellino del suo gioiello, consapevole che il valore del giocatore continua a lievitare. Il club parigino, che cerca di rinforzare ulteriormente il reparto offensivo per il dopo Mbappé anche dopo l’arrivo di Kvaratskhelia a gennaio, non avrebbe alcuna intenzione di tirarsi indietro di fronte a una richiesta economica così elevata. Una mossa che non sarebbe soltanto strategica sul piano tecnico, ma anche un segnale di forza nei confronti dell’eterna rivale.

Un ritorno al vertice dopo un passato complicato

Greenwood ha dovuto percorrere una strada tortuosa per tornare al centro della scena. Considerato una delle più grandi promesse del calcio inglese, l’attaccante ha visto la sua carriera subire un brusco stop nel 2022 per motivi extra-calcistici. Dopo oltre un anno di inattività, ha trovato una nuova opportunità al Getafe, dove ha iniziato a riacquistare fiducia. Ma è in Francia che ha riscoperto il suo talento puro e cristallino, mettendo a segno 15 gol e 4 assist in 24 presenze con il Marsiglia. Numeri che hanno spinto il PSG a considerarlo il profilo ideale per rinforzare l’attacco.

La percentuale del Manchester United e l’intrigo economico

L’operazione, però, non si limita alla semplice trattativa tra PSG e Marsiglia. C’è un terzo attore che osserva con interesse: il Manchester United. Il club inglese detiene ancora il 50% dei diritti economici sul cartellino di Greenwood e, in caso di cessione per 75 milioni, incasserebbe 37,5 milioni di euro. Una cifra che i Red Devils potrebbero reinvestire per rinnovare una rosa che necessita di profonde modifiche.

L’eventuale trasferimento di Greenwood al Parco dei Principi solleverebbe inevitabilmente un’ondata di polemiche tra i tifosi marsigliesi, poco inclini a vedere una delle loro stelle vestire la maglia della squadra rivale. Ma il PSG sembra determinato a portare avanti il suo piano. Resta solo una domanda: il Marsiglia cederà alla pressione economica o tenterà di trattenere il suo gioiello? Il mercato, si sa, non è mai prevedibile…