Bayern shock, Kompany perde per infortunio un titolarissimo in difesa e l’Inter può sorridere…

Il Bayern Monaco dovrà fare a meno di Min-jae Kim per un periodo ancora indefinito. Il difensore sudcoreano ha subito un’operazione al tendine d’Achille e sarà costretto a un’assenza prolungata. Lo ha confermato Vincent Kompany, allenatore dei bavaresi, in conferenza stampa: “Min-jae è infortunato. Spero non rimanga fuori troppo a lungo, ma dovrà fermarsi per diverse settimane”.

L’importanza di Kim

Uno stop che pesa. Kim, arrivato dal Napoli nell’estate del 2023 dopo la vittoria dello scudetto, ha disputato 23 delle 26 partite stagionali del Bayern in Bundesliga, tutte da titolare. La sua assenza rappresenta un problema serio per la squadra, soprattutto in vista delle sfide decisive in campionato e in Europa. Il sudcoreano salterà sicuramente il match contro l’Union Berlino e le partite della sua nazionale per le qualificazioni al Mondiale 2026, contro Oman e Giordania.

La situazione di Neuer

Ma il Bayern non deve fare i conti solo con l’assenza di Kim. Manuel Neuer, capitano e portiere titolare, ha ripreso ad allenarsi individualmente, ma non sarà disponibile per la trasferta di Berlino. Il tedesco si era infortunato al gemello destro il 6 marzo, in un episodio curioso: il problema muscolare è arrivato mentre festeggiava un gol del Bayern contro il Leverkusen in Champions League.

Secondo la ‘Bild’, Neuer tornerà tra i pali per la sfida di Champions League dell’8 aprile, quando il Bayern affronterà l’Inter nei quarti di finale. Una buona notizia per Kompany, che però dovrà gestire l’emergenza difensiva nelle prossime settimane. Chi prenderà il posto di Kim? Il tecnico belga dovrà trovare la soluzione giusta per mantenere la solidità difensiva. E il tempo stringe.