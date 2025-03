Altro stop del Bayern Monaco, domani il Leverkusen può riaprire la Bundesliga!

Un pareggio che lascia l’amaro in bocca. Il Bayern Monaco, leader della Bundesliga, non è riuscito a superare l’ostacolo Union Berlino, fermandosi sull’1-1 in una sfida che sembrava indirizzata verso un epilogo diverso. Una serata che poteva consolidare il dominio dei bavaresi si è invece trasformata in una preziosa chance per il Bayer Leverkusen di accorciare le distanze in classifica. La squadra di Xabi Alonso, distante nove punti ma con una partita in meno, intravede ora una flebile speranza.

Un monologo senza sbocchi

Dal primo minuto, il Bayern ha preso il controllo delle operazioni. Possesso palla prolungato, ritmo imposto e una costante pressione nei pressi dell’area avversaria. L’Union Berlino, ben consapevole della disparità tecnica, ha adottato un atteggiamento prudente, chiudendo ogni spazio e difendendo con ordine. La retroguardia berlinese ha resistito alle iniziative degli uomini di Kompany, affidandosi a rapide ripartenze che, tuttavia, non hanno impensierito la difesa ospite.

Musiala incanta, il muro regge

Se c’è stato un uomo in grado di rompere gli equilibri con la sua qualità, quello è stato Jamal Musiala. Il giovane talento tedesco si è mosso tra le linee con eleganza, eludendo la pressione avversaria con dribbling e accelerazioni che hanno creato scompiglio. Tuttavia, il Bayern ha faticato a trovare il varco giusto. La migliore occasione della prima frazione è arrivata nei minuti di recupero, quando Serge Gnabry ha sfiorato il vantaggio con un tiro ravvicinato, neutralizzato dal portiere avversario con un grande intervento.

Sané cambia tutto, ma non basta

Nella ripresa, il copione è rimasto invariato: Bayern in costante proiezione offensiva, Union Berlino arroccato in difesa. Al 65′, l’ingresso di Leroy Sané ha aggiunto imprevedibilità alla manovra bavarese. Ed è proprio l’ex City a rompere l’equilibrio: al 75′, su un pallone messo al centro da Stanisic, Sané ha approfittato di una disattenzione difensiva per insaccare a porta praticamente sguarnita.

Errore fatale, il Bayern spreca tutto

Con il vantaggio in tasca, ai bavaresi sarebbe bastato controllare il finale di gara. Ma una leggerezza del portiere Sven Ulreich ha rovinato tutto. Un’uscita imprecisa ha consegnato il pallone sui piedi di Hollerbach, che di testa ha firmato l’inaspettato pareggio a sette minuti dal termine. Il Bayern ha provato l’assalto finale, ma l’Union ha resistito fino al triplice fischio.

Un campionato ancora aperto?

Il pareggio non altera la vetta della Bundesliga, ma cambia le prospettive. Il Bayer Leverkusen, con una partita in meno, potrebbe ridurre il gap a sei punti. Xabi Alonso e i suoi uomini osservano da lontano, consapevoli che la stagione potrebbe ancora riservare sorprese. Il Bayern resta favorito, ma un piccolo segnale d’incertezza ha riacceso la speranza. Basterà per rimettere in discussione il titolo?