Ufficiale, Kimmich rinnova col Bayern Monaco: ecco tutti i dettagli dell’affare

Il Bayern Monaco e Joshua Kimmich proseguiranno sullo stesso cammino. Dopo mesi di speculazioni e trattative sottotraccia, il club tedesco ha annunciato ufficialmente il prolungamento del contratto del suo centrocampista fino al 2029. Una conferma di peso che arriva in un momento cruciale della stagione, con il Bayern ancora in corsa per i massimi trofei e con un obiettivo che ormai si staglia all’orizzonte: la finale di Champions League che si giocherà proprio all’Allianz Arena di Monaco il prossimo 31 maggio.

Un pilastro del Bayern

A 30 anni, Kimmich è molto più di un semplice calciatore per il Bayern: è un punto di riferimento, un simbolo della continuità e dell’ambizione del club. Arrivato nel 2015 dallo Stoccarda per circa 8,5 milioni di euro, si è affermato rapidamente come uno dei migliori centrocampisti della sua generazione. Otto Bundesliga, una Champions League, un Mondiale per Club e una lunga lista di altri trofei hanno segnato la sua carriera in Baviera. Un palmarès che racconta il suo peso specifico all’interno della squadra.

Il corteggiamento dei top club

Negli ultimi mesi, il futuro di Kimmich è stato oggetto di un intenso dibattito. Il suo contratto era in scadenza a giugno e diversi club di primo livello avevano fiutato l’opportunità di strapparlo al Bayern. Le indiscrezioni parlavano di un forte interesse da parte della Premier League, con squadre come il Manchester City e il Liverpool pronte a inserirsi nella trattativa. Anche il Barcellona aveva sondato il terreno, ma senza mai affondare il colpo.

Alla fine, la decisione è arrivata: Kimmich ha scelto di restare. E lo ha fatto con parole che non lasciano spazio a dubbi: “Al Bayern ho il miglior ambiente possibile per raggiungere i miei obiettivi sportivi. Questa scelta l’ho presa basandomi su questo fattore. Attualmente non c’è un gruppo migliore di compagni, staff tecnico e dirigenza che possa garantirmi il massimo successo. Qui mi sento a casa e il mio percorso non è ancora finito“.

Il futuro del Bayern

Con questa mossa, il Bayern blinda un giocatore fondamentale per la propria struttura tattica e per il progetto tecnico del futuro. Dopo stagioni di incertezze su possibili rivoluzioni interne, il club manda un messaggio chiaro: la continuità è la strada da percorrere.

Resta ora da vedere se Kimmich riuscirà a concludere la stagione con un altro trofeo europeo tra le mani. Il sogno Champions, con la finale in casa, è più vivo che mai. E lui, come sempre, sarà al centro della battaglia.