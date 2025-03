Duro colpo per la Germania (avversario Italia in Nations League): infortunio ai legamenti per Wirtz

Il Bayer Leverkusen dovrà fare a meno di Florian Wirtz per diverse settimane. Il centrocampista tedesco ha riportato una lesione ai legamenti della caviglia destra durante la sfida di Bundesliga contro il Werder Brema, un infortunio che lo costringerà a saltare diversi appuntamenti cruciali per la stagione del club di Xabi Alonso.

La notizia è un duro colpo per la squadra, già sotto pressione nella corsa al titolo. Il Leverkusen, attualmente secondo in classifica con un distacco significativo dal Bayern Monaco, dovrà affrontare senza il suo talento più brillante il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, dove deve rimontare un pesante 0-3 subito all’andata proprio contro i bavaresi. E non finisce qui.

Un’assenza che pesa

Wirtz non è solo un giocatore chiave nel sistema di Alonso, ma anche un elemento imprescindibile per la costruzione del gioco. Nove gol e dieci assist in Bundesliga, sei reti in Champions: numeri che testimoniano il suo peso specifico. L’assenza del ventunenne si farà sentire anche sulla scena internazionale: il ct della Germania, Julian Nagelsmann, dovrà fare a meno di lui nei quarti di finale della Nations League contro l’Italia, in programma il 20 e il 23 marzo.

L’entità dell’infortunio è tale da rendere impossibile una previsione esatta sul ritorno in campo, anche se il club spera di poterlo riavere per le ultime partite della stagione.

Fiducia e incertezza

Simon Rolfes, direttore sportivo del Leverkusen, ha cercato di trasmettere fiducia: “La perdita di Florian è un duro colpo in questa fase della stagione, ma abbiamo una squadra forte che saprà reagire. Sappiamo che tornerà il prima possibile e che sarà decisivo nel finale di stagione”. Parole che suonano come un incoraggiamento più che una certezza.

Perché se è vero che il Leverkusen può contare su un organico competitivo, è altrettanto vero che l’assenza di Wirtz cambia radicalmente gli equilibri tattici della squadra. Xabi Alonso dovrà trovare alternative valide per mantenere alta la qualità del gioco, ma senza il suo trequartista di riferimento il compito diventa più complesso. E con il Bayern che corre veloce, il margine d’errore si riduce sempre di più.

Il finale di stagione

Il Leverkusen è ancora in corsa su più fronti: oltre al campionato e alla Champions, il club ha conquistato un posto nelle semifinali di Coppa di Germania. L’assenza di Wirtz rischia di complicare la rincorsa a un trofeo, ma potrebbe anche diventare l’occasione per altri giocatori di prendersi la scena.

Il tempo dirà se la squadra saprà resistere senza il suo fuoriclasse. Per ora, l’unica certezza è che il Leverkusen dovrà farne a meno nel momento più delicato della stagione. E in un campionato in cui ogni punto pesa come un macigno, la differenza tra vittoria e sconfitta passa anche da assenze come questa.