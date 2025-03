L’esultanza per il secondo gol contro il Leverkusen potrebbe costare carissima a Neuer: infortunio serio

Il Bayern Monaco dovrà fare a meno di Manuel Neuer nelle prossime settimane. Il portiere tedesco, 38 anni, si è procurato una rottura fibrillare al gemello destro durante la celebrazione del secondo gol nella vittoria per 3-0 contro il Bayer Leverkusen, nell’andata degli ottavi di Champions League. Un incidente tanto insolito quanto problematico per il club bavarese, che ora si trova a gestire un’assenza pesante in una fase decisiva della stagione.

L’infortunio di Neueu

L’infortunio, secondo quanto riportato dalla stampa tedesca, sarebbe più serio di quanto inizialmente previsto. Il quotidiano ‘Bild’ riferisce che il rientro di Neuer prima della sosta per le nazionali a metà marzo è altamente improbabile. Questo significa che il portiere non solo salterà la gara di ritorno contro il Leverkusen, ma anche diverse partite di Bundesliga, tra cui gli incontri contro Bochum, Union Berlino e St. Pauli.

Il problema si complica ulteriormente per il Bayern, che ha già perso per infortunio il secondo portiere Daniel Peretz. L’israeliano è fermo da gennaio per una contusione renale subita in allenamento. Con entrambe le prime scelte fuori gioco, la responsabilità tra i pali ricadrà ora su Jonas Urbig, giovane portiere di 21 anni, arrivato in inverno dal Jahn Regensburg. Urbig ha già esordito con la maglia del Bayern, sostituendo Neuer al minuto 58 contro il Leverkusen. Ma ora il contesto cambia radicalmente: il ragazzo non sarà solo un sostituto d’emergenza, ma dovrà garantire sicurezza alla squadra in un momento delicato.

Il lungo stop nel 2023

Neuer, che aveva già saltato quasi un anno a causa di una frattura alla gamba in un incidente sugli sci nel dicembre 2022, era rientrato a ottobre 2023, ritrovando continuità e forma fisica. Il suo recente rinnovo fino al 2025 sembrava confermare la fiducia della dirigenza, ma il nuovo stop mette in discussione il suo ruolo futuro. Può il Bayern permettersi di puntare ancora su un portiere così soggetto agli infortuni?

Nel frattempo, i bavaresi viaggiano verso il ritorno contro il Leverkusen con un vantaggio rassicurante. Ma senza il loro capitano, le certezze possono sgretolarsi più rapidamente del previsto.