DFB Pokal, sorteggio semifinali: Leverkusen favoritissimo sull’Arminia Bielefeld

La DFB Pokal entra nella fase più calda. Il sorteggio delle semifinali ha riservato accoppiamenti che mescolano tradizione, ambizione e il desiderio di riscrivere la storia. Tra le quattro squadre rimaste, una spicca per il suo percorso sorprendente: l’Arminia Bielefeld.

Bielefeld, il sogno continua

Dieci anni dopo l’ultima semifinale, l’Arminia si ripresenta tra le migliori quattro del torneo. La squadra della 2. Bundesliga ha eliminato Werder Brema, Friburgo e Union Berlino, dimostrando solidità e un’inattesa maturità. Ora, il premio per questo cammino è una sfida che sa di Everest: ospitare il Bayer Leverkusen, campione in carica.

La squadra di Xabi Alonso ha sudato per piegare il Colonia ai supplementari, ma il valore del gruppo non si discute. In Bundesliga, il Leverkusen è la squadra da battere, ma la Bielefelder Alm non è un campo qualunque. I tifosi dell’Arminia la considerano una roccaforte, un luogo dove nulla è impossibile. Eppure, fermare la corsa della capolista della Bundesliga richiederà qualcosa di straordinario.

L’altra semifinale: storia contro dominio recente

Dall’altra parte del tabellone, lo Stoccarda riceve il RB Lipsia in un confronto che mette di fronte due squadre con ambizioni diverse ma egualmente affamate. Lo Stoccarda non alza la coppa dal 1997, e la sua ultima apparizione in finale risale a oltre un decennio fa. Un ritorno in una partita che conta potrebbe sancire la rinascita di un club con un passato glorioso.

Di fronte, il Lipsia, squadra che negli ultimi anni ha trovato nel torneo un palcoscenico privilegiato. I due titoli conquistati tra 2022 e 2023 dimostrano che la Red Bull Arena è ormai abituata a serate del genere. Il successo di misura contro il Wolfsburg ha mostrato qualche crepa, ma la squadra di Marco Rose sa come gestire le pressioni della Pokal.

Quando e dove

Le semifinali si giocheranno tra il 1° e il 2 aprile, con entrambe le sfide destinate a regalare emozioni. Da un lato, una favola che può proseguire, dall’altro una battaglia tra chi vuole riscrivere la propria storia e chi punta a rafforzare un’egemonia recente. Ma in DFB Pokal, le certezze sono sempre fragili. E il colpo di scena è dietro l’angolo.