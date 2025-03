Derby di Champions a Madrid, Simeone fiuta l’opportunità di riscrivere la storia

La Champions League propone ancora una volta un duello dal sapore antico: Atletico Madrid e Real Madrid tornano ad affrontarsi in un ottavo di finale che evoca fantasmi e speranze. La storia recente del torneo pende inesorabilmente dalla parte dei Blancos, con quattro eliminazioni su quattro ai danni dei Colchoneros nelle ultime undici edizioni, comprese le finali del 2014 e del 2016. Ma questa volta qualcosa sembra diverso.

Come arrivano alla sfida del Bernabeu

L’Atletico arriva meglio all’appuntamento. Secondo in Liga con due punti di vantaggio sul Real, la squadra di Diego Simeone mostra una solidità ritrovata e un’attitudine feroce nelle sfide decisive. “Affrontiamo un avversario che rispettiamo, ma conosciamo le nostre forze e faremo di tutto per portare la partita dove possiamo far loro male”, ha dichiarato il tecnico argentino alla vigilia della sfida del Santiago Bernabéu.

Non manca il riconoscimento del valore dell’avversario. “La storia esiste, e quella del Madrid in Champions è straordinaria. Ma domani avremo un’opportunità nuova”, ha proseguito Simeone, consapevole che il passato pesa, ma non determina il futuro. Per l’Atletico, è il momento di dimostrare che il percorso di crescita non è più solo una narrazione di speranza, ma una realtà concreta.

Riflettori su Julian

Se i Colchoneros vogliono invertire la tendenza, servirà un grande contributo da parte di Julián Álvarez. Il venticinquenne argentino, arrivato in estate dal Manchester City per una cifra intorno ai 75 milioni di euro, ha già segnato 21 gol in stagione e ha deciso l’ultima partita di campionato contro l’Athletic Bilbao con una rete pesantissima. Simeone lo considera un elemento chiave: “È giovane, ha margine di miglioramento, ma ha già energia e voglia di crescere. Il nostro compito è aiutarlo a svilupparsi al meglio”.

L’attesa è alta, la posta in gioco enorme. Un successo dell’Atletico significherebbe una frattura nella narrativa che vede il Real Madrid sempre vincente nei derby europei. Una vittoria dei Blancos confermerebbe, ancora una volta, che la Champions League è un territorio che appartiene loro. E mentre Madrid si prepara a una notte di battaglia, la sensazione è che questa volta la storia potrebbe davvero cambiare.