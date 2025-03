E’ l’Atletico di Julian Alvarez: Simeone primo in campionato in attesa del Barça!

L’Atletico Madrid si impone con il minimo scarto su un combattivo Athletic Bilbao, conquistando tre punti pesantissimi che valgono, almeno per il momento, la vetta della Liga. Il successo, maturato grazie a una rete decisiva di Julian Alvarez, rappresenta la terza vittoria consecutiva negli scontri diretti contro i baschi, confermando la squadra di Diego Simeone tra le pretendenti più accreditate al titolo.

L’equilibrio iniziale rifletteva la posta in palio. Nonostante la classifica raccontasse di un duello tra la terza e la quarta forza del campionato, la sconfitta del Real Madrid contro il Betis aveva rimescolato le gerarchie ai piani alti. Il margine per l’errore era ridotto al minimo, e le due squadre lo sapevano bene.

Tanto ritmo ma poche occasioni

Sin dalle prime battute, il ritmo si è acceso con occasioni per entrambe le formazioni. Robin Le Normand ha sfiorato il vantaggio per i baschi, mentre Jan Oblak ha dovuto abbandonare la linea di porta per chiudere su Inaki Williams. Si è giocato subito a una velocità vertiginosa, ma difese attente e interventi decisivi impedivano al risultato di sbloccarsi.

Il copione non cambiava. Inigo Ruiz de Galarreta vedeva due conclusioni murate, Andoni Gorosabel impediva a Alexander Sorloth di colpire di testa con precisione. Il primo squillo per i colchoneros arrivava grazie a una percussione di Giuliano Simeone, vanificata dal provvidenziale intervento di Unai Simon e dal salvataggio in extremis di Yeray Alvarez.

I cambi di Simeone decidono il match

Il secondo tempo iniziava con la stessa intensità, ma le occasioni scarseggiavano. L’Atletico cercava sbocchi sulle corsie, mentre l’Athletic provava a sfondare centralmente. Samuel Lino trovava l’opposizione di Dani Vivian, mentre sul fronte opposto Williams colpiva l’esterno della rete dopo un errore in uscita di Rodrigo De Paul.

La svolta arrivava al minuto 66. Un’azione orchestrata con precisione chirurgica portava Marcos Llorente a servire un pallone perfetto per Julian Alvarez (entrambi entrati meno di dieci minuti prima in un triplo cambio che ha deciso l’incontro), che con freddezza infilava la porta basca. E’ il decimo gol in campionato per l’argentino, il 22esimo in stagione: è sempre più lui l’uomo copertina dei colchoneros. Un colpo letale per gli ospiti, che però non smettevano di crederci. Benat Prados e Williams colpivano legni nel giro di pochi minuti, sfiorando un pareggio che sembrava alla portata.

L’Atletico Madrid resisteva agli ultimi assalti con una difesa compatta e un pizzico di fortuna, mantenendo il vantaggio fino al triplice fischio. Con questa vittoria, la squadra di Simeone allunga la striscia positiva a dieci partite senza sconfitte in tutte le competizioni, portandosi momentaneamente in testa alla Liga. L’Athletic Club, invece, vede interrompersi la propria serie positiva e resta distanziato di sei punti dalla zona podio.

Ora, tutto dipende dal Barcellona. I blaugrana sono attesi dalla sfida contro la Real Sociedad, una partita che potrebbe nuovamente riscrivere la classifica. Ma per il momento, l’Atletico si gode la vetta. E la sensazione è che non voglia lasciarla tanto presto.