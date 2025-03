Barcellona travolgente contro la Real Sociedad, Flick è di nuovo primo

Un’espulsione che cambia tutto, una squadra inarrestabile e un primato riconquistato. Il Barcellona di Hansi Flick annienta la Real Sociedad con un netto 4-0, approfittando della superiorità numerica per imporsi con autorità e salire in testa alla classifica della Liga.

Un inizio illusorio per la Real Sociedad

L’avvio di gara sembrava promettere equilibrio. Nei primi 15 minuti, nessuna delle due squadre era riuscita a impensierire i portieri avversari, ma le occasioni non mancavano. La Real Sociedad, aggressiva e ben organizzata, aveva anche trovato la via del gol con Sergio Gomez, salvo vedersi annullare la rete per un offside nella costruzione dell’azione.

Il Barcellona, invece, sfiorava il vantaggio con Pedri, che approfittava di un’incertezza di Alex Remiro, senza riuscire a sbloccare il punteggio. Gli ospiti ci provavano ancora con Orri Oskarsson, che colpiva la traversa in una situazione di fuorigioco, ma l’inerzia della partita stava per cambiare radicalmente.

L’espulsione che spezza l’equilibrio

Un episodio chiave al 20’ ha segnato il destino della Real Sociedad: un’incursione fulminea di Dani Olmo ha costretto il capitano basco Aritz Elustondo a un fallo disperato. L’arbitro Alejandro Quintero Gonzalez, senza esitazioni, ha estratto il cartellino rosso, lasciando i padroni di casa in dieci uomini.

Il Barcellona, con più spazi a disposizione, ha immediatamente preso il controllo delle operazioni. Sette minuti dopo, ecco il primo colpo: Lamine Yamal, con una giocata da fuoriclasse, ha mandato fuori tempo la difesa prima di servire un pallone perfetto a Olmo, che ha pescato Gerard Martin per il facile tap-in del vantaggio. Una prima volta indimenticabile per il 23enne, al primo gol in carriera da professionista.

Dominio assoluto blaugrana

Il raddoppio non si è fatto attendere. Alla mezz’ora, un tiro di Olmo da fuori area, deviato involontariamente da Marc Casado, ha sorpreso Remiro e siglato il 2-0. Anche per Casado si è trattato del primo centro in maglia blaugrana, un dettaglio che ha reso la serata ancora più memorabile per i giovani talenti del Barça.

Nella ripresa, la Real Sociedad sembrava ormai incapace di reagire. Pedri, con una conclusione potente dalla distanza, ha colpito la traversa, mentre il Barcellona continuava a gestire il possesso con disarmante facilità. Il colpo di grazia è arrivato nel giro di cinque minuti, tra il 60’ e il 65’: prima Ronald Araujo, lesto a ribadire in rete dopo una respinta su colpo di testa di Robert Lewandowski, poi lo stesso polacco, che ha sfruttato una conclusione dalla distanza di Araujo per firmare il definitivo 4-0.

Nel finale, Lewandowski ha avuto anche la chance per la doppietta personale, ma il suo colpo di testa è terminato a lato. Un dettaglio ininfluente, con il risultato ormai al sicuro.

Il Barcellona vola in vetta, la Real Sociedad sprofonda

Con questa vittoria, il Barcellona estende la sua striscia d’imbattibilità a 15 partite tra tutte le competizioni (12 vittorie, 3 pareggi), scavalcando l’Atletico Madrid e portandosi in testa alla classifica con un punto di vantaggio sui Colchoneros e tre sul Real Madrid.

Per la Real Sociedad, invece, si tratta di una sconfitta pesante, la 26ª nelle ultime 27 trasferte di Liga contro il Barcellona. La squadra di Imanol Alguacil, ora nona in classifica, dovrà ritrovare rapidamente equilibrio e concretezza per evitare di restare impantanata nella parte più congestionata della graduatoria. Ma la strada sembra in salita.