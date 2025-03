I “fantastici 4” del Real Madrid alla prova più dura della stagione

Il Real Madrid si avvicina a un crocevia decisivo della stagione. La sfida contro l’Atletico Madrid negli ottavi di finale di Champions League rappresenta più di un semplice derby europeo: è il banco di prova per un attacco stellare che, dopo un inizio traballante, sembra aver finalmente trovato la giusta alchimia.

Martedì, al Santiago Bernabeu, i riflettori saranno puntati sul quartetto offensivo composto da Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Vinicius Junior e Rodrygo Goes. Un’unione di talento che, per mesi, ha faticato a trovare una sintonia, ma che adesso appare pronta a diventare l’arma letale della squadra di Carlo Ancelotti.

Un’armonia costruita nel tempo

L’arrivo di Mbappé la scorsa estate ha rivoluzionato l’assetto offensivo madridista. Il francese, reduce da anni di dominio in Ligue 1, ha dovuto adattarsi a una nuova realtà, così come la squadra ha dovuto rivedere i propri automatismi per accoglierlo. Ancelotti, con la consueta calma e la capacità di modellare il talento, ha insistito senza stravolgere gli equilibri. Lo scorso anno, l’allenatore italiano aveva già dimostrato la sua flessibilità, trasformando Bellingham in un perno offensivo per ovviare alla partenza di Karim Benzema.

Il periodo di rodaggio è stato lungo e, fino a pochi mesi fa, il rendimento di Madrid risultava altalenante. La qualificazione agli ottavi di Champions League non è arrivata senza difficoltà, con un percorso che ha richiesto un passaggio attraverso i playoff. Ma proprio in quel momento, il meccanismo ha iniziato a girare alla perfezione.

La svolta contro il City

A segnare la vera svolta è stata la doppia sfida contro il Manchester City, dominata con sei gol complessivi. Mbappé ha brillato con un’ennesima tripletta, Bellingham e Vinicius hanno segnato, mentre Rodrygo ha continuato a essere il collante tra i reparti. Ancelotti ha elogiato l’impegno difensivo dei suoi attaccanti, un aspetto che inizialmente mancava e che il tecnico considera essenziale per il successo.

Non a caso, la recente sconfitta in campionato contro il Betis ha sollevato interrogativi. Senza Bellingham, squalificato, il Madrid ha mostrato nuovamente segni di squilibrio. Il tecnico italiano non ha nascosto la sua frustrazione: “Se giochiamo così, martedì non vinceremo”, ha commentato dopo il ko.

Numeri e talento: la forza dei Blancos

I dati parlano chiaro. Mbappé ha già messo a segno 28 reti in 40 partite, confermandosi un’arma letale. Vinicius, pur non essendo ancora al massimo della forma, ha totalizzato 18 gol in 36 gare. Bellingham, partito come centrocampista, ha aggiunto 11 marcature, mentre Rodrygo ha trovato la rete 13 volte in 38 presenze. Numeri che rendono il reparto offensivo madridista tra i più temibili in Europa.

Ma non è solo questione di cifre. L’equilibrio tra fase offensiva e copertura difensiva resta il vero nodo da sciogliere. Contro un avversario come l’Atletico, noto per la sua intensità e organizzazione tattica, ogni dettaglio farà la differenza.

La prova del nove

La sfida di martedì non sarà soltanto una questione di superiorità tecnica. L’Atletico di Simeone è una squadra pragmatica, capace di trasformare ogni errore avversario in un’opportunità. Il Real Madrid dovrà dimostrare di aver finalmente raggiunto un equilibrio stabile, evitando quelle disattenzioni che in passato hanno complicato partite alla portata.

Se il quartetto offensivo riuscirà a brillare senza perdere compattezza in fase di non possesso, il Madrid potrà sognare in grande. Ma se la difesa si ritroverà nuovamente esposta, il sogno di Ancelotti rischia di diventare un incubo.