Arteta e l’ultima chance stagionale per l’Arsenal: il PSV sulla strada della Champions

Alla vigilia dell’andata degli ottavi di finale di Champions League, il tecnico dell’Arsenal, Mikel Arteta, ha parlato con la consueta lucidità in conferenza stampa da Eindhoven. La sfida contro il PSV assume contorni decisivi per i londinesi, unici superstiti della propria stagione europea dopo le eliminazioni in FA Cup e Carabao Cup, e con un distacco pesante in Premier League rispetto al Liverpool capolista.

Le parole di Arteta

“Questa competizione regala un’energia differente. Mantiene tutti sul pezzo“, ha dichiarato Arteta, sottolineando l’importanza del confronto con un avversario che, pur in difficoltà nelle ultime settimane, ha eliminato la Juventus nella fase precedente. “Abbiamo affrontato spesso il PSV negli ultimi anni, conosciamo bene il livello della sfida che ci attende”.

Il tecnico spagnolo ha evitato di farsi distrarre dal recente calo della squadra di Peter Bosz, reduce da due sconfitte consecutive, una delle quali costata l’eliminazione dalla Coppa d’Olanda per mano del Go Ahead Eagles. “I risultati fluttuano nel calcio, ma quello che conta è come gioca l’avversario. Studiamo le sue debolezze per colpirlo e portare a casa un risultato positivo. Il doppio confronto? Esiste, ma vogliamo imporci già da subito“.

Dall’altra parte, il PSV arriva alla sfida con la necessità di ritrovare fiducia dopo un momento complicato, che ha visto l’Ajax allungare in vetta alla Eredivisie. Se i biancorossi di Eindhoven vorranno mantenere intatte le proprie speranze europee, dovranno invertire la tendenza proprio contro un Arsenal che, seppur ferito, vede nella Champions l’ultima occasione per dare un senso alla stagione.

Martedì sera, il verdetto del campo…