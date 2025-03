Kovac vuole dare continuità ai risultati del Dortmund, occasione d’oro col Lille

Il Borussia Dortmund si prepara ad affrontare il Lille nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, ma il tecnico Niko Kovac avverte: la squadra non è ancora al livello desiderato. Nonostante una recente ripresa in Bundesliga, il cammino verso la stabilità è ancora lungo.

Kovac prova a dare continuità

La scorsa stagione il Dortmund ha sfiorato il titolo continentale, ma oggi la realtà è ben diversa. Decimo in campionato, il club rischia seriamente di non qualificarsi per le competizioni europee del prossimo anno. L’arrivo di Kovac, subentrato a gennaio dopo l’esonero di Nuri Sahin, ha portato qualche segnale incoraggiante, ma non basta. La vittoria esterna contro il St. Pauli, la seconda in Bundesliga di questa stagione, ha permesso di dare continuità ai risultati, ma la strada è ancora accidentata.

“Siamo diventati più stabili, lavoriamo su questo ogni giorno“, ha dichiarato Kovac in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Lille. “C’è ancora molto da migliorare. Siamo lontani da dove vogliamo essere, ma mi piace l’atteggiamento della squadra”. Un messaggio chiaro: il processo di ricostruzione è appena iniziato, e il tempo per perfezionarlo è poco.

L’importanza del “muro giallo”

Se c’è un aspetto su cui il Dortmund può fare leva, è la forza del proprio stadio. Il Westfalenstadion, con la sua atmosfera imponente, rappresenta una roccaforte quasi inespugnabile: una sola sconfitta nelle ultime 16 partite casalinghe. Kovac lo sa bene: “Il nostro stadio è una grande fortezza. Giocare qui è difficile per tutti“. Un fattore determinante, soprattutto in una competizione in cui il margine d’errore si assottiglia.

Dall’altra parte, il Lille arriva con un dato storico a proprio sfavore: mai oltre gli ottavi di finale in Champions League. Eppure, il club francese è stato l’unico della Ligue 1 a concludere la prima fase della nuova formula tra le migliori otto. Un risultato che aumenta le ambizioni della squadra, ma che stride con l’ultimo rovescio in campionato: un pesante 4-1 incassato dal Paris Saint-Germain. Un segnale di vulnerabilità, ma anche un campanello d’allarme per il Dortmund.

Il verdetto del campo dirà se il processo di crescita dei gialloneri sta procedendo più velocemente di quanto Kovac lasci intendere. Il Westfalenstadion è pronto a fare la sua parte. Ma basterà?