PSV-Arsenal, ai Gunners resta solo la Champions

La stagione dell’Arsenal si trova a un bivio. A 13 punti dal Liverpool in Premier League, fuori dalla FA Cup e dalla Carabao Cup, la Champions League rappresenta l’ultima opportunità per dare un senso all’anno calcistico dei Gunners. E questa sera, ad Eindhoven, l’undici di Mikel Arteta affronta il PSV negli ottavi di finale con una pressione che non lascia spazio a passi falsi.

Arteta lo ha detto chiaramente alla vigilia: “Questo tipo di partite danno un’energia diversa. Ti tengono all’erta”. Il tecnico spagnolo sa che la sfida non sarà semplice. Il PSV, pur attraversando un momento difficile, ha già dimostrato di poter fare male alle grandi squadre, come dimostra l’eliminazione inflitta alla Juventus nelle scorse edizioni del torneo.

Il PSV tra cali di rendimento e ambizioni europee

La squadra di Peter Bosz non arriva nel miglior momento possibile. Eliminata dalla Coppa d’Olanda dal Go Ahead Eagles e sconfitta dallo stesso avversario in campionato, la formazione di Eindhoven ha perso terreno nella Eredivisie, dove ora si trova a otto punti dall’Ajax capolista. Tuttavia, sottovalutare un gruppo che sa essere letale in campo europeo potrebbe rivelarsi un errore.

Uno dei giocatori più esperti del PSV, Ivan Perisic, ha acceso la vigilia con dichiarazioni destinate a fare rumore: “All’Arsenal è sempre mancato qualcosa negli ultimi anni per fare il passo decisivo e vincere un titolo. Possiamo batterli”. Parole che potrebbero aver toccato l’orgoglio della squadra londinese, pronta a rispondere sul campo.

L’Europa come unica via di salvezza

Per l’Arsenal, il confronto con il PSV non è solo un ottavo di finale, ma una prova di maturità. Da troppi anni il club londinese fatica a imporsi ai massimi livelli e questa potrebbe essere l’occasione giusta per invertire la rotta. La squadra di Arteta ha dimostrato di poter competere con le migliori d’Europa, ma ora serve qualcosa in più: cinismo, esperienza e quella determinazione che in passato è mancata nei momenti decisivi.

Stanotte, sotto i riflettori del Philips Stadion, si vedrà se l’Arsenal ha davvero la stoffa per andare lontano. O se il sogno europeo rischia di spegnersi prima del tempo…

Probabili formazioni PSV-Arsenal

Philips Stadion, 21.00

PSV: Benítez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Mauro; Saibari, Veerman, Schouten; Bakayoko, Luuk de Jong, Perisic

Allenatore: Peter Bosz

Arsenal: David Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Odegaard. Partey, Rice; Nwaneri, Merino,Trossard

Allenatore: Mikel Arteta

Arbitro: ​Jesús Gil Manzano (Spagna)