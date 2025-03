Elimina la Juve in Champions ma in campionato è in caduta libera: PSV battuto e senza vittorie da gennaio

Il PSV Eindhoven continua la sua crisi in campionato e incassa una nuova sconfitta, questa volta contro il Go Ahead Eagles (3-2), un risultato che complica ulteriormente la sua rincorsa al vertice della Eredivisie. Il passo falso della squadra di Peter Bosz potrebbe rivelarsi fatale: l’Ajax, capolista, ha ora l’opportunità di allungare a otto punti di vantaggio in caso di vittoria contro l’Almere City.

La caduta del campione

Quella che doveva essere una rincorsa al primo posto si sta trasformando in una discesa inarrestabile. Il PSV ha raccolto appena 3 punti negli ultimi 16 disponibili, un bottino misero per una squadra che, se in Europa sta mostrando un volto competitivo, in patria fatica a ritrovare la solidità. Il dato più preoccupante non è solo il distacco dalla vetta, ma il crollo strutturale della squadra: i numeri parlano di una difesa vulnerabile e di una tenuta mentale che svanisce nei momenti cruciali.

Un’illusione durata pochi minuti

Il copione della partita contro il Go Ahead Eagles sembrava indirizzarsi verso una vittoria del PSV dopo una reazione rapida ed efficace. Il vantaggio iniziale dei padroni di casa, firmato da Oliver Antman al 23’, aveva trovato una risposta immediata nel giro di quattro minuti. Prima Luuk de Jong al 30’, poi Noa Lang al 34’, avevano ribaltato il punteggio, lasciando intendere che gli uomini di Bosz avessero finalmente ritrovato la loro identità.

Ma le fragilità strutturali si sono ripresentate con brutalità nel secondo tempo. Il PSV ha perso lucidità, smarrendosi sotto la pressione avversaria. Il pareggio di Viktor Edvardsen al 74’ ha destabilizzato il PSV, che nel finale è crollato definitivamente: al minuto 87, ancora Antman ha firmato il gol che ha sancito la sconfitta.

Il rischio di una stagione compromessa

Se la squadra di Eindhoven non trova immediatamente una soluzione, il rischio è che la stagione si trasformi in un incubo. Con la Champions League all’orizzonte e l’Arsenal come avversario negli ottavi di finale, le energie mentali e fisiche potrebbero essere ancora più disperse.

Intanto, l’Ajax osserva. E domenica ha la possibilità di affondare un colpo che potrebbe essere definitivo nella corsa al titolo…