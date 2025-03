Esordio deludente di Van Persie sulla panchina del Feyenoord, avversario dell’Inter in Champions

L’inizio di una nuova era porta con sé aspettative, entusiasmo e un’aura di incertezza. Robin van Persie, al suo primo incarico da allenatore del Feyenoord, ha vissuto un esordio privo di guizzi, con i suoi ragazzi bloccati su uno 0-0 casalingo contro il NEC Nijmegen. Un pareggio che lascia l’amaro in bocca e che impedisce ai biancorossi di guadagnare il terzo posto in classifica.

L’ufficialità della nomina di Van Persie è arrivata solo una settimana fa, dopo il licenziamento del danese Brian Priske. Il quarantunenne ex attaccante, autore di una carriera da leggenda tra Arsenal, Manchester United e la nazionale olandese, si è ritrovato improvvisamente sotto i riflettori, stavolta in una veste diversa. Il De Kuip lo ha accolto con calore, riconoscendo in lui un simbolo del club, ma il campo ha raccontato una storia meno romantica.

Un’occasione mancata

Il match contro il NEC era un’opportunità chiave per il Feyenoord: vincere avrebbe significato superare l’Utrecht e conquistare la terza piazza in classifica. La partita, però, ha mostrato una squadra ancora in fase di assestamento, incapace di trovare la via del gol nonostante un dominio territoriale evidente. Poche idee, ritmo spezzato e una sterilità offensiva preoccupante. Van Persie, seduto in panchina con un’aria riflessiva, è apparso consapevole delle difficoltà, ma anche della necessità di un’inversione di tendenza.

Un campionato aperto e un’occasione per l’Ajax

Il pareggio dei biancorossi si inserisce in un turno di Eredivisie che ha visto anche i campioni in carica del PSV Eindhoven cadere contro il Go Ahead Eagles. Un risultato inatteso che spiana la strada all’Ajax, pronto ad allungare il passo in vetta alla classifica in caso di vittoria contro l’Almere City. Il Feyenoord, dal canto suo, resta al quarto posto e dovrà risolvere rapidamente le proprie difficoltà se vuole rientrare nella corsa per il vertice.

La sfida europea incombe

Non c’è tempo per recriminare: mercoledì sera, al De Kuip, arriverà l’Inter per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Un test di assoluto livello, dove ogni incertezza sarà punita senza pietà. La domanda ora è una sola: Van Persie riuscirà a trovare la chiave giusta per cambiare il destino del Feyenoord?