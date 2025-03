Superliga danese, il Midtjylland vince e accorcia sul Copenaghen capolista

La Superliga danese ha regalato un fine settimana ricco di colpi di scena, con il FC Midtjylland che ha accorciato il divario dalla capolista FC Copenhagen, approfittando del pareggio a reti bianche dei campioni in carica ad Aalborg. Nel frattempo, il Vejle ha subito una dura battuta d’arresto contro il Viborg, mentre il Silkeborg ha mantenuto vive le speranze di un piazzamento nella Top 6 con una vittoria convincente.

FC Midtjylland soffre ma vince: Nordsjaelland spreca, Bravo decide

Il Midtjylland ha conquistato tre punti fondamentali con una vittoria sofferta per 2-1 contro il Nordsjaelland, che ha avuto numerose occasioni per ribaltare il risultato. Il primo tempo si chiude con un brivido: Aral Simsir colpisce il palo, lasciando il pubblico con il fiato sospeso. Dopo l’intervallo, il vantaggio arriva grazie a Franculino, abile a sfruttare una situazione in area e infilare il portiere avversario.

Il Nordsjaelland non si arrende e trova il pari a quindici minuti dalla fine con Benjamin Nygren, pronto a ribadire in rete dopo la respinta di Elias Olafsson su un tiro insidioso di Sindre Egeli. Il finale è un assedio degli ospiti, con occasioni a ripetizione per il sorpasso, ma proprio nei minuti di recupero accade l’imprevedibile: Pedro Bravo trova un gol fortunoso che beffa Andreas Hansen, regalando al Midtjylland un successo che pesa come un macigno nella corsa al titolo.

Viborg punisce un Vejle fragile: tre gol in un tempo bastano

Dopo un avvio promettente sotto la nuova gestione tecnica, il Vejle è stato riportato alla dura realtà della lotta salvezza con un netto 3-1 subito dal Viborg. L’approccio degli ospiti è stato subito punito dalla velocità e dalla precisione offensiva dei padroni di casa, che in 45 minuti hanno chiuso virtualmente la partita.

Il festival del gol inizia con Renato Junior, che capitalizza un’indecisione difensiva. A seguire, il raddoppio arriva grazie a Justin Lonwijk, mentre il tris porta la firma di Yonis Njoh, che approfitta di un’altra disattenzione della retroguardia del Vejle. La ripresa porta un sussulto d’orgoglio con il gol di German Onugkha, che ha anche un’ulteriore occasione per accorciare, ma si scontra con un grande intervento di Lucas Lund. Il Viborg conferma il suo momento positivo, mentre il Vejle deve ritrovare solidità per evitare la retrocessione.

Il Silkeborg non molla la Top 6: tre punti d’oro a Haderslev

Il Silkeborg tiene viva la speranza di chiudere la stagione regolare tra le prime sei, superando 3-1 il Sonderjyske in trasferta. La partita si sblocca dopo 16 minuti con una gran volée di Younes Bakiz, ma la reazione dei padroni di casa non tarda ad arrivare: il tiro di Tobias Klysner, deviato, lascia di sasso Nicolai Larsen, che deve raccogliere il pallone in rete.

Il Silkeborg, consapevole dell’importanza della vittoria, non si accontenta del pareggio e trova il nuovo vantaggio grazie a Callum McCowatt, che con una giocata elegante infila il pallone tra le gambe di Matti Olsen. Nei minuti di recupero, è Ramazan Orazov a mettere il sigillo definitivo sul match, certificando un successo prezioso.

Copenhagen a secco: solo un pari contro un solido AaB

Un punto che lascia l’amaro in bocca. Il FC Copenhagen mantiene la vetta della Superliga, ma il pareggio 0-0 ad Aalborg contro un AaB organizzato rappresenta un’occasione persa. Dopo la vittoria contro il Midtjylland, ci si aspettava una prestazione più incisiva, ma i campioni di Danimarca hanno faticato a creare occasioni nella prima frazione, chiusa senza spunti di rilievo.

Nel secondo tempo, i padroni di casa vanno vicini al colpo grosso: Mathias Jorgensen si trova a tu per tu con Diant Ramaj, lo salta ma, incredibilmente, calcia sull’esterno della rete con la porta spalancata. Il pericolo scuote il Copenhagen, che prova a reagire nel finale: l’unico vero squillo arriva da Viktor Claesson, ma il suo tentativo viene neutralizzato. Il pareggio consente ai capitolini di rimanere al comando, ma la pressione del Midtjylland ora si fa sentire…