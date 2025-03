Eredivisie, l’Ajax vince in trasferta e Farioli è sempre più primo

L’Ajax continua la sua corsa solitaria in testa alla Eredivisie. La vittoria per 0-1 in casa dell’Almere City allunga il divario sulla seconda classificata a otto punti, complice la sconfitta del PSV contro il Go Ahead Eagles (3-2). Il margine con i campioni in carica si allarga, mentre la squadra di Eindhoven si ritrova in un momento di difficoltà evidente.

La gara del Yanmar Stadion si è decisa nei primi minuti. Al minuto 8, un’azione sviluppata sulla sinistra da Mika Godts ha creato lo spazio giusto: il suo cross deviato ha finito per diventare un assist involontario per Kenneth Taylor, abile nel raccogliere la respinta e infilare il portiere Nordin Bakker con un preciso rasoterra. Un gol pesante, che ha permesso ai ragazzi di Francesco Farioli di blindare il risultato senza particolari affanni.

Il PSV, dal canto suo, sembra in affanno. Quattro partite senza vittorie e appena tre punti raccolti in questo parziale. L’inerzia che aveva caratterizzato la prima parte di stagione si è spenta, proprio nel momento cruciale. L’Ajax, invece, non si ferma: nove successi consecutivi e una sensazione di supremazia sempre più marcata.

Mentre la lotta per il titolo sembra ormai indirizzata, resta da capire se qualcuno riuscirà a fermare la marcia inarrestabile dei Lancieri. Il PSV saprà reagire? Oppure l’Ajax ha già preso un vantaggio incolmabile?