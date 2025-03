Gyokeres non si ferma più, che numeri! Altra doppietta e Sporting capolista

Viktor Gyökeres continua a riscrivere le statistiche della Primeira Liga. Con una doppietta decisiva nella vittoria per 3-1 contro l’Estoril, l’attaccante svedese ha raggiunto un nuovo traguardo personale: ha segnato almeno una rete a tutte le squadre del campionato portoghese. Un’impresa che sottolinea la sua stagione straordinaria e il peso crescente che ha nell’economia del gioco del Sporting Lisbona.

Un inizio lampo

Il match non ha avuto bisogno di lunghi preamboli. Dopo appena cinque minuti, il difensore Gonçalo Inácio ha portato in vantaggio il club biancoverde con un colpo di testa che ha lasciato senza scampo Joel Robles. Una partenza che ha subito messo in discesa la partita per i padroni di casa, intenzionati a interrompere la serie di tre pareggi consecutivi che aveva rallentato la corsa al titolo.

Ma il vero protagonista era destinato a essere ancora una volta Gyökeres. Al minuto 36, l’attaccante ha sfruttato una ripartenza fulminea e con freddezza ha firmato il raddoppio, centrando un record che in pochi possono vantare: ha segnato contro ogni avversaria della Primeira Liga in questa stagione. Un gol che ha chiuso il primo tempo con lo Sporting in pieno controllo della gara.

Il brivido e il colpo finale

L’Estoril, squadra che nelle ultime settimane aveva dimostrato solidità e continuità, non ha mollato. A sei minuti dal novantesimo, Gonçalo Costa ha riaperto la partita appena entrato in campo, approfittando di una momentanea disattenzione della difesa dello Sporting. Un gol che ha riacceso le speranze degli ospiti e che ha reso i minuti finali più tesi del previsto.

Ma proprio quando sembrava che l’Estoril potesse tentare l’assalto finale, un episodio ha chiuso ogni discussione. Nei minuti di recupero, un fallo di João Carvalho ha portato all’espulsione diretta del centrocampista ospite e ha concesso un calcio di rigore allo Sporting. Gyökeres, con la solita sicurezza, ha trasformato il penalty e fissato il punteggio sul definitivo 3-1.

Numeri da fuoriclasse

Con questa doppietta, il bomber svedese ha raggiunto quota 25 gol in 23 partite di campionato e 37 reti in 39 gare complessive. Numeri che lo consacrano come uno dei migliori attaccanti del panorama europeo e che mantengono lo Sporting in vetta alla classifica con 56 punti, tre in più del Benfica, che però deve ancora recuperare il proprio impegno di questa giornata.

L’Estoril, che arrivava da una serie positiva di otto risultati utili consecutivi, si ferma a 34 punti e all’ottavo posto in classifica. La lotta per l’Europa resta apertissima, ma fermare Gyökeres si sta rivelando un’impresa per chiunque. E adesso, con lo Sporting lanciato verso il titolo, la domanda diventa inevitabile: chi riuscirà a fermarlo?