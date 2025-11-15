Juve e Napoli si fanno un favore: scambio di prestiti a gennaio | Parcheggiano due esuberi

Il mercato di gennaio si avvicina, e Juve e Napoli stanno studiando una strategia clamorosa per risolvere due situazioni spinose: ci sarà uno scambio di prestiti che coinvolge due epurati.

Siamo ormai entrati nel pieno della stagione di calcio. Le squadre iniziano a carburare dopo un avvio in cui sia i nuovi calciatori che i nuovi allenatori dovessero prendere confidenza con l’ambiente. E’ chiaro però che coloro che fino ad ora non sono riusciti a portare buoni risultati rischiano di essere fatti fuori.

E’ successo ad esempio con gli allenatori, vedi i vari Igor Tudor, Patrick Vieira e Stefano Pioli, mandati via dai rispettivi club dopo un pessimo inizio. Sta accadendo a diversi calciatori, che non sono riusciti a mettersi in mostra, scivolando indietro nelle gerarchie dei vari tecnici.

Da questo punto di vista, sia la Juventus che il Napoli hanno una situazione di questo tipo, con un giocatore finito ormai ai margini pronto a fare le valigie. Ed è per questo che a gennaio le due società rivali sono pronte ad imbastire uno scambio di prestiti con cui si darebbero una grande mano. Vediamo chi sono i calciatori coinvolti in questo affare.

Il calciatore ai margini della Juventus

L’inizio era stato promettente, con un gol all’esordio al Parma. Poi però il nulla. Anzi. Jonathan David, arrivato a Torino a parametro zero in estate, ha messo in mostra prestazioni a dir poco negative, che stanno facendo ricredere gli addetti ai lavori sulle sue qualità.

Al momento nemmeno mister Spalletti sembra aver risolto i suoi problemi. Ed è per questo che dalle parti della Continassa già si parla di un suo possibile addio a gennaio. E proprio a tal proposito sarebbe venuta fuori un’idea clamorosa: darlo al Napoli in cambio di un altro calciatore.

Ecco la pedina di scambio del Napoli

La società partenopea, che in estate ha fortemente seguito David, sarebbe pronta ad accoglierlo, anche perché in questo modo andrebbe a liberarsi, almeno per qualche mese, quello che fino ad ora è stato un vero e proprio flop di mercato.

Lorenzo Lucca, pagato a peso d’oro dall’Udinese, sta deludendo parecchio, e mister Conte lo sta facendo a poco a poco fuori dalle sue gerarchie. Ed è per questo che uno scambio di prestiti tra il centravanti classe 2000 e il canadese, converrebbe a tutti.