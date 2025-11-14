Amazon compra la Serie A? Annuncio a sorpresa | Tutta la verità è venuta a galla

Amazon Prime Video pronta a mettere le mani sui diritti televisivi della Serie A? Annuncio a sorpresa: ecco qual è la verità

La questione dei diritti televisivi è da tempo un argomento scottante per la Serie A. Circa cinque anni fa Amazon Prime Video sbarcò nel campo della trasmissione delle gare di Champions League in Italia. La piattaforma streaming interruppe il dualismo tra Mediaset e Sky nel nostro paese, per trasmettere le gare della massima competizione europea.

Sono anni che il colosso statunitense, guidato da Jeff Bezos, si propone nel mondo come attore principale nella trasmissione di eventi sportivi. Tutto partì in patria, dove Amazon Prime Video si inserì nel mercato sportivo più redditizio in assoluto, ovvero al NFL. L’azienda acquistò i diritti per dieci partite di cartello di football americano, per una quota di circa 50 milioni di dollari.

In seguito c’è stato lo sbarco in Europa. Amazon Prime Video acquistò i diritti televisivi per il campionato più seguito del Vecchio Continente, ovvero la Premier League. Il colosso web si assicurò in quel caso i diritti per la trasmissione esclusiva di venti incontri, a circa 105 milioni di euro.

Anche in Germania Prime Video si è assicurata i diritti televisivi per trasmettere la Bundesliga, oltre alla Champions League. Un segnale evidente di come l’azienda guidata da Bezos segua con interesse i campionati nazionali in giro per l’Europa.

La Serie A ad Amazon Prime?

Per ora in Italia la piattaforma web trasmette esclusivamente incontri di Champions League. Di recente l’Inter è stata seguita su Prime Video ad esempio. Ma in futuro tutto potrebbe cambiare, considerate le manovre del colosso web in giro per il Vecchio Continente.

Al momento è DAZN a detenere i diritti di tutte le gare del campionato italiano. Anche Sky trasmette le gare della Serie A, ma solo tre su dieci per ogni giornata. E sul web è arrivato un annuncio che apre le porte dei diritti tv italiani proprio ad Amazon.

“Jeff compra la Serie A”: la richiesta virale sul web

Su TikTok ha raccolto tante interazioni l’appello a Jeff Bezos lanciato dalla pagina “Il pancio padre del web”. Il protagonista del video ha annunciato: “Jeff compra la Serie A per favore. Liberaci dal male, tutti abbiamo Prime.”

La frecciata neanche troppo velata è rivolta alla piattaforma DAZN. Ricordiamo che un abbonamento intero al servizio di streaming di DAZN viene 34,99 € al mese. Mentre il contributo richiesto da Amazon Prime è al momento di 4,99 € al mese (anche se, naturalmente, la Serie A non fa parte dell’offerta).