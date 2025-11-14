Pisa, Inter e… Castel di Sangro: indovina il calciatore | Ha segnato 33 gol in Serie A

Riesci ad indovinare il calciatore dalla carriera? Il protagonista del test è passato dal nerazzurro del Pisa a quello dell’Inter, prima di finire al Castel di Sangro. Per lui 33 gol in Serie A.

Tra le tante attività divertenti legate alla conoscenza del mondo calcistico c’è quella di indovinare un calciatore utilizzando solamente i dati della carriera. Le squadre in cui ha militato, le partite giocate e le reti segnate. Il protagonista di oggi ha iniziato a giocare nella squadra della città dove è nato, ovvero Pisa.

Il calciatore arriverà in nerazzurro all’età di sedici anni, quando la squadra toscana militava in Serie D. Nonostante la tenera età il giocatore riesce comunque a ritagliarsi spazio in prima squadra, trovando dieci partite col Pisa, condite da 4 reti.

La sua crescita non passa inosservata e, dopo una stagione all’ombra della Torre pendente, arriva la chiamata della maglia nerazzurra più prestigiosa in Italia. L’Inter acquistò il giovane attaccante all’età di diciassette anni. Seppure con la Primavera il protagonista si fece valere, la chiamata in prima squadra non arrivò mai.

A metà anni ’90 il tecnico della Beneamata era Roy Hodgson, che non concesse l’attesa chance al calciatore. A quel punto arrivò la chiamata del Castel di Sangro, fresco di una storica promozione in Serie B.

Dal Pisa all’Inter, passando per il Castel di Sangro

La squadra abruzzese all’epoca viveva un glorioso biennio d’oro in Serie B. Il Castel di Sangro divenne il più piccolo centro italiano ad aver giocato in cadetteria, con appena 5.500 abitanti. L’attaccante in un anno e mezzo segnerà 8 reti con gli abruzzesi.

In seguito la consacrazione arriverà più a sud dell’Abruzzo. Nel ’98 il Bari lo porta in Serie A, dove per due stagioni fu compagno di Antonio Cassano. Con i pugliesi arriveranno 52 gol in 126 partite. Un anno poi all’Arezzo, chiuso con ventidue reti in 39 gare, prima della chiamata del Catania. All’ombra dell’Etna l’attaccante sarà trascinatore fino alla conquista della Serie A, nel 2006.

Da Pisa a Catania nel segno del gol: la carriera di Spinesi

Stiamo parlando di Gionatha Spinesi, uno dei più apprezzati bomber di provincia nel movimento calcistico italiano. Il classe ’78 con i siciliani segnò 49 reti in 117 incontri. Da incorniciare la stagione 2006-07, dove in Serie A arrivarono addirittura 17 marcature.

Ricordato con affetto dalle piazze calorose del sud Italia, la sua carriera è lo specchio del sacrificio applicato al ruolo di centravanti. E voi eravate riusciti ad indovinare il calciatore misterioso?