Lazio, Lotito è pronto a vendere? La notizia che scalda i tifosi | Ecco che cosa è successo

Claudio Lotito pronto ad alzare bandiera bianca e cedere le quote della Lazio? Ecco come stanno le cose, mentre i tifosi biancocelesti continuano a contestarlo.

La frattura tra i tifosi della Lazio e Claudio Lotito è una delle più profonde della Serie A. Gran parte del pubblico di fede biancoceleste contesta da anni l’operato del patron laziale, con i recenti avvenimenti che hanno esacerbato i toni. La squadra capitolina questa estate non ha potuto operare sul mercato dopo il mancato rispetto dell’indice di liquidità.

La passata stagione era partita sotto ottimi auspici con Marco Baroni in panchina. Nella prima metà di campionato i biancocelesti stazionavano nelle zone nobili della classifica, oltre ad aver chiuso la fase a campionato in Europa League al primo posto. Poi nella seconda metà di stagione la situazione è naufragata.

Biancocelesti che si sono ritrovati fuori dalla competizione europea, dopo esser stati eliminati dal Bodo Glimt, ed anche dal piazzamento in Europa in campionato. L’anno scorso la Lazio ha chiuso con un deludente settimo posto, circostanza che ha portato all’addio con l’allenatore ex Hellas Verona.

La società biancoceleste ha richiamato alla base Maurizio Sarri. L’esperto tecnico ha confermato il suo impegno anche dopo i problemi derivanti dal mercato bloccato e, dopo una partenza in salita, ora sta riuscendo ad invertire la rotta dei risultati. I biancocelesti si trovano a ridosso della zona Europa in campionato dopo le prime dieci partite.

Braccio di ferro Lazio, la mossa per far crollare Lotito

In estate la tifoseria biancoceleste è arrivata addirittura ad organizzare una manifestazione cittadina in quel di Roma. L’obiettivo dell’evento è stato quello di chiedere l’intervento della politica capitolina intorno alle sorti della squadra biancoceleste.

Non mancano poi cori e manifestazioni di dissenso plateali nei confronti del patron della Lazio. In ogni partita dei biancoazzurri sono presenti stendardi contro la gestione Lotito, che subisce sempre più pressioni per cedere le quote di maggioranza della società capitolina.

Lotito vittima di stalking, indagini in corso

Come evidenziato su Instagram dalla pagina Dna da bomber, il presidente della Lazio di recente sarebbe stato vittima di stalking da parte dei tifosi biancoblu. Il patron laziale avrebbe infatti ricevuto da diverse settimane chiamate minatorie che lo invitano a lasciare la guida della società biancoceleste.

Mentre i PM indagano sul caso la spaccatura tra la tifoseria della Lazio ed il numero uno della società è sempre più evidente. I supporters laziali sperano in un definitivo cambio della guardia in società, con la prospettiva di tornare a lottare per il vertice nel giro di pochi anni.