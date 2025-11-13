L’ennesimo infortunio fa infuriare Gasperini: la situazione è disperata | Può lasciare la Capitale

Volano i cocci a Trigoria: l’ennesimo infortunio del calciatore ha sconvolto tutti quanti. A fine anno potrebbe salutare

La Roma sta disputando un’ottima stagione. Sotto la guida di Gian Piero Gasperini infatti le cose stanno andando alla grande fino ad ora. E’ chiaro che la squadra farà di tutto per continuare ad ottenere questi risultati. Tuttavia le difficoltà non mancano di certo. Una delle principali è data dagli infortuni. In particolare a fasciare la testa dei tifosi romanisti e di tutto l’ambiente è stato quello di Paulo Dybala.

Nella sfida di San Siro contro il Milan, persa dalla Magica per 1-0, il campione del mondo argentino si è fatto male tirando un calcio di rigore, parato poi da Mike Maignan. La Joya ha lasciato il campo subito dopo il penalty, facendo temere subito il peggio. E purtroppo i risultati degli esami strumentali hanno confermato le brutte impressioni.

Per lui si è trattato di una lesione del bicipite femorale sinistro, che lo terrà ai box almeno fino alla prima metà di dicembre. Una vera e propria mazzata dunque per il fuoriclasse con la numero 21, e anche per mister Gasperini, che adesso sembra essere stufo di questi problemi fisici, tanto da aver chiesto alla società la rescissione del contratto del calciatore.

Ennesimo infortunio

Pochi giorni dopo l’infortunio di Dybala, un altro calciatore giallorosso si è fatto male. Stiamo parlando di Bailey, il quale in allenamento ha riportato un guaio simile a quello della Joya.

Lesione di primo grado del bicipite femorale mancino, e ko contro l’Udinese. Ma è molto probabile che il suo stop si prolungherà anche dopo la sosta nazionali. E di conseguenza ai piani alti di Trigoria sono in corso delle valutazioni di tecnico e società.

Gasp non ne può più

L’esterno giamaicano è al secondo infortunio da quando è approdato nella Capitale, e mister Gasperini è costretto nuovamente ad arrangiarsi. Per questa ragione dunque a giugno si potrebbe ragionare su un addio del calciatore.

In questo modo la società giallorossa risparmierebbe sul suo ingaggio, e potrebbe andare a prendere un nuovo rinforzo per l’attacco, che non abbia continui problemi fisici.