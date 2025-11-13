Maradona proclamato “santo”: organizzata la processione in suo onore | C’è la data sul calendario

Il culto per Diego Armando Maradona è sempre stato tra i più accesi nel mondo del calcio, motivo per cui è venerato da molti

Il mondo del calcio si è fermato alla data del 25 novembre di cinque anni fa. Il giorno che Diego Armando Maradona è scomparso, lasciando un vuoto pesante tra tanti tifosi ed appassionati ai quattro angoli del globo. Il Diez è universalmente riconosciuto come una delle figure più iconiche nella storia dello sport e la sua eredità ancora si respira in quel di Napoli e non solo.

La città partenopea, in cui gli è stato intitolato lo stadio dopo la sua morte, ha da sempre vissuto visceralmente il culto della leggenda calcistica di Maradona. Celebre è a Napoli un altarino con una sua foto ed un capello custodito in una teca. Una pratica riservata di norma alle reliquie dei santi, ma la devozione dei tifosi nei suoi confronti è arrivata a toccare queste vette spirituali.

A Napoli Maradona è vissuto alla stregua di una divinità religiosa, si può sentire parlare di San Diego alla stregua di quanto accade per San Gennaro. L’ex campione sudamericano è divenuto di fatto una sorta di patrono della città partenopea.

Il mito di Maradona si respira forte anche in Argentina, basti pensare che nel lontano 1998 a Rosario, venne addirittura creata una religione ispirata al Pibe de Oro. Un culto nato nel giorno del compleanno di Maradona, e che festeggia anche i grandi eventi della sua carriera in ottica religiosa.

San Diego Maradona: il culto a Napoli è religione

La Iglesia Maradoniana nata in Argentina, festeggia il Natale nella notte che precede il 30 ottobre, data di nascita dell’ex stella del calcio. Mentre la Pasqua corrisponde alla data del 22 giugno, giorno in cui Maradona segnò il celebre gol della Mano de Dios all’Inghilterra.

E, tornando alla data di nascita del Pibe de Oro, nella città partenopea è andata in scena una sorta di manifestazione religiosa, ecco i dettagli.

Maradona santo per Napoli: ecco cosa è successo

Lo scorso 30 ottobre, in occasione di quello che sarebbe stato il suo sessantacinquesimo compleanno, a Napoli è stata esposta una statua che rappresentava Maradona in azione. Come mostrato su TikTok dal profilo Nssedicola, c’è stata una vera e propria processione della statua nei luoghi più simbolici della città campana.

L’ennesima dimostrazione che il culto per il campione argentino a Napoli è vissuto come fosse una rievocazione religiosa a tutti gli effetti. Ovviamente non è prevista la santificazione ufficiale per el Pibe de Oro da parte della chiesa cattolica, ma a tutti gli effetti Maradona continua ad essere un santo per i tifosi partenopei.