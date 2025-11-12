Lukaku sta bene: Conte può convocarlo dopo la sosta | Il Napoli ritrova la via del gol

Antonio Conte può sorridere: è infatti vicino il ritorno in campo di Lukaku. Il bomber belga ha recuperato prima del previsto dall’infortunio

C’è un problema del gol in casa Napoli, come del resto in molte squadre italiane in questo momento. La sfida di Champions League contro l‘Eintracht di Francoforte conclusasi a reti inviolate ha evidenziato la carenza degli azzurri in fase realizzativa.

Il secondo 0-0 consecutivo dopo quello di sabato scorso, sempre al Maradona, contro il Como di Fabregas ha fatto scattare l’allarme a Castel Volturno. Lo stesso Antonio Conte al termine della sfida contro i tedeschi ha sottolineato quello che inizia a diventare un problema.

L’assenza di Rasmus Hojlund e il ko di Kevin De Bruyne rappresentano una parziale attenuante per i campioni d’Italia che nelle ultime uscite hanno faticato molto più del solito a trasformare in gol le occasioni create.

La sterilità offensiva però potrebbe risolversi in tempi piuttosto brevi, certamente più rapidi di quanto si potesse immaginare. Infatti si avvicina a grandi passi il ritorno in campo di Romelu Lukaku, il centravanti preferito da Antonio Conte.

Conte è pronto a riabbracciare Lukaku

Com’è noto il bomber belga si è infortunato a Ferragosto durante un’amichevole contro i greci dell’Olympiakos, un ko d natura muscolare rivelatosi subito di grave entità. Secondo la prima diagnosi formulata dai medici Lukaku avrebbe dovuto rimanere fermo per 5 mesi abbondanti.

A quanto pare però il percorso riabilitativo dell’ex centravanti di Inter e Chelsea è andato molto meglio del previsto e tutto lascia credere che possa tornare a disposizione di Conte almeno tre settimane in anticipo rispetto alla tabella di marcia.

I tifosi del Napoli esultano, su Lukaku arriva la conferma

Il difensore belga dell’Eintracht ed ex gioiello del Bologna, Arthur Theate, ha confermato le sensazioni relative a un ritorno in campo imminente di Big Rom “Ho parlato con Romelu perché sono molto vicino a lui. Non è un momento facile per lui, ma sta bene. Non giocare a calcio per lui è un grosso problema perché pensa sempre al calcio, sarà felice quando rientrerà“.

L’obiettivo del centravanti e del Napoli è la convocazione in occasione delle Final Four della Supercoppa Italiana in programma a ridosso di Natale. I partenopei in una delle due semifinali (l’altra sarà Bologna-Inter), il 18 dicembre alle ore 20 italiane affronteranno in gara secca il Milan.