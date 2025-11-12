Spogliarello in caso di scudetto: i tifosi milanisti iniziano a sognare | Sabrina Ferilli 2.0

I tifosi milanisti nutrono speranze di tornare campioni d’Italia in questa stagione. Ora spunta l’ipotesi dello spogliarello in caso di scudetto, in stile Ferilli.

Correva l’anno 2001 quando la Roma di Fabio Capello si laureava campione d’Italia per la terza volta nella sua storia. La cavalcata della squadra giallorossa fu epica, guidata da stelle come Francesco Totti e Gabriel Batistuta in attacco.

Tra i tanti momenti iconici legati alle celebrazioni del titolo conquistato dai giallorossi è impresso lo spogliarello di Sabrina Ferilli. L’attrice romanista promise lo show in caso di vittoria dello Scudetto e mantenne la parola durante i celebramenti del titolo nella Capitale.

Nella cornice del Circo Massimo, di fronte ad una folla oceanica in festa, il volto noto della televisione italiana si esibì con la bandiera della Roma. Un momento rimasto leggendario nella memoria dei tifosi e dei fan dell’attrice. Tant’è che oggi, a distanza di quasi venticinque anni, è ancora utilizzato come esempio per augurarsi la vittoria dello scudetto.

Ed una delle candidate alla conquista del titolo della Serie A è il Milan di Massimiliano Allegri in questa stagione. La squadra rossonera di recente ha vinto lo scontro diretto proprio contro la Roma, ed ora segue ad un solo punto di distanza il Napoli capolista, in compagnia dell’Inter e dei giallorossi.

Sogni di scudetto per il Milan: spunta l’idea di spogliarello

Dopo una stagione travagliata, con l’avvicendamento in panchina di Fonseca e Conceicao, i rossoneri si sono presentati ai nastri di partenza con un assetto rivoluzionario. Il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri e l’arrivo di Igli Tare come nuovo direttore sportivo.

In una stagione in cui il Milan non prende parte alle competizioni europee, la squadra rossonera ha dato dimostrazione di poter lottare per il titolo anche battendo il Napoli di Conte. Ed i tifosi del Diavolo sognano in grande.

Melissa Satta come la Ferilli: l’annuncio in diretta

Proprio a margine della vittoria del Milan sulla Roma c’è stato un annuncio a sorpresa che ha coinvolto la showgirl Melissa Satta. Il volto noto della Tv italiana, storicamente legata al tifo per i rossoneri, è stato protagonista di un siparietto sul web.

Nel corso della trasmissione Controcalcio su Twich, la showgirl è stata stuzzicata sulla possibilità di uno show modello Sabrina Ferilli. Il conduttore le ha detto: “Per salutare una grande milanista, in caso di scudetto, possiamo noi milanisti sognare come la Ferilli a Roma?” La risposta della Satta non si è fatta attendere: “È passata di moda quella roba lì, facciamo una roba più moderna.“