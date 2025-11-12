Giusy Meloni lascia DAZN? Ecco tutta la verità | Cosa c’entra Diletta Leotta

Fulmine a ciel sereno in casa DAZN. Giusy Meloni potrebbe rassegnare le dimissioni dalla nota piattaforma televisiva.

Per la seconda stagione consecutiva Giusy Meloni è uno dei volti di punta dell’emittente DAZN. La piattaforma in streaming che trasmette tutta la Serie A ha accolto la conduttrice nell’estate del 2024. La giornalista televisiva, prima dello sbarco sulla piattaforma pay per view, aveva maturato esperienze a Sportitalia, Milan Tv e nella Rai, oltre ad aver collaborato con RDS.

Nell’emittente pubblica ha portato avanti i progetti della Domenica Sportiva e di Notti Europee, prima dell’avventura in casa DAZN. La conduttrice ha un nutrito seguito di fan sui social e sulla piattaforma affianca i volti femminili più amati nel panorama calcistico e televisivo, come Diletta Leotta, Giorgia Rossi e Federica Zille.

Di recente è diventato virale un siparietto andato in onda in diretta, tra la giornalista e mister Antonio Conte. Al termine della gara tra Napoli e Pisa l’inviata ha chiesto al tecnico quali fossero le condizioni del difensore Buongiorno. Alla domanda “Buongiorno come sta?” l’allenatore dei partenopei ha risposto con un “Io?” Generando l’ilarità in studio.

Un fuori programma andato virale sul web, che ha strappato più di un sorriso ai tifosi. Giusy Meloni è molto attiva sul web, dove la lista dei fan abbagliati dalla sua bellezza è decisamente corposa.

Giusy Meloni e il possibile addio a DAZN: facciamo chiarezza

Questa nuova stagione calcistica in casa DAZN è stata ricca di novità e sorprese. Dall’ingresso di ex protagonisti della Serie A, come Trezeguet, Vieri e Hernanes, al lancio di nuovi format televisivi.

Una delle grandi novità della stagione è il lancio del programma “Fuoriclasse – Serie A show”, condotto da Diletta Leotta, volto storico dell’emittente. Per la prima volta la conduttrice guida un programma serale di punta dedicato al campionato italiano. Questo traguardo sembra rispecchiare a pennello le ambizioni proprio della Meloni.

Giusy Meloni a ruota libera sul proprio futuro

Intervistata mesi fa da ‘Il Messaggero’, la conduttrice si è raccontata a ruota libera sulle proprie passioni, la sua vita e la sua carriera nel futuro. Alla domanda dove si vede Giusy Meloni tra 20 anni ha risposto: “Spero di fare la conduttrice per sempre.”

La giornalista non nasconde la sua alta ambizione e sembra intenzionata a guadagnarsi sempre più spazio nelle trasmissioni televisive italiane. La domanda sorge spontanea: sarà DAZN la piattaforma più adatta per farla diventare un volto di punta? Difficile che il suo ruolo però sovrasti quello della Leotta, dunque non è esclusa una separazione in futuro.