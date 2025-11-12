Una carriera gloriosa, poi la caduta nel baratro | José Altafini e il dramma dei problemi economici

Dalla carriera gloriosa in Serie A e in Nazionale, al dramma dei problemi economici. Ecco la parabola di José Altafini, che oggi vive anche grazie alle scommesse.

Nella sua carriera ha vinto praticamente tutto, dal Mondiale col Brasile alla prima storica Coppa dei Campioni col Milan, José Altafini dopo il calcio ha dovuto reinventare completamente la sua vita. Simbolo di un calcio che non c’è più, in carriera ha vestito anche le maglie di Napoli e Juve.

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo è diventato uno dei commentatori cult del calcio in tv in Italia. Prima a Telemontecarlo, poi negli studi di Sky. Nelle sue esperienze in Italia ha segnato a grappoli, vincendo due scudetti col Milan ed altrettanti con la Juventus.

Col Diavolo poi ha vinto anche la Coppa dei Campioni nel 1963, portando per la prima volta nella storia una squadra italiana sul tetto d’Europa. Nel 1958 vince il Mondiale nel Brasile del 17enne Pelé, in seguito vestirà anche la maglia della Nazionale azzurra in sei occasioni.

Dato l’addio al calcio è diventato celebre come opinionista delle telecronache calcistiche. In questo modo si è fatto conoscere anche da nuove generazioni, grazie all’effervescenza e l’ironia dei suoi commenti. Espressioni come ‘golasso‘ o ‘amisci’, sono entrate nel lessico calcistico da tempo.

José Altafini dalle stelle alle stalle: è finito sul lastrico

Simbolo di un calcio sparito, che poco aveva in comune con lo sport multimilionario che conosciamo oggi. Altafini ha avuto a che fare anche con problemi economici. Fu lo stesso ex attaccante a parlarne in una vecchia intervista al ‘Corriere della Sera’.

Intervistato nell’estate del 2018, l’italo-brasiliano svelò di non avere avuto la pensione dopo la carriera calcistica. Ammise: ” Ho solo la pensione sociale, 700 euro. Quando un uomo vive senza mai pensare ai soldi, i soldi non li fa.”

Altafini oggi, dai problemi economici alle scommesse

Reinventato completamente come rappresentante di una ditta che produce erba sintetica per i campi da calcio, Altafini ha di recente avviato anche una collaborazione con Snai, famoso marchio di scommesse sportive.

Uno degli spot più celebri lo vide insieme a Galante e Massaro in occasione di Euro 2024. Insomma la sua vita continua ad essere legata al mondo del calcio anche lasciati gli studi televisivi.