Pasta al sugo, partita e carne arrosto ADDIO | Serie A: la partita delle 12:30 potrebbe diventare soltanto un ricordo

Le gare in Serie A all’ora di pranzo la domenica potrebbero restare solo un ricordo. Ecco il cambio repentino di regolamento, addio al lunch match nel campionato italiano.

Sembra passata un’era quando il campionato italiano vedeva la maggior parte delle sfide disputarsi alle ore 15 della domenica. Un anticipo al sabato, un posticipo alla domenica, e tutto il resto delle gare in contemporanea nel primo pomeriggio della domenica, ormai un lontano ricordo tra i tifosi e gli appassionati della Serie A.

Il consueto campionato spezzatino è la realtà dei giorni nostri. In un calcio in cui si tende a giocare sempre di più, soprattutto quando una squadra partecipa a competizioni europee, gli orari delle gare sono sempre più sfalsati. Ora è un caso trovare più di due partite allo stesso orario in Serie A, anche per via delle coperture televisive.

Si è passati dal blocco omogeneo di gare alle ore 15 della domenica a nuovi anticipi che arrivano anche di venerdì sera. Mentre è da tempo una consuetudine avere diverse gare che si disputano il lunedì. Una delle novità più controverse, introdotta da tanti anni in Serie A è stata quella del cosiddetto lunch match, ovvero la gara che si disputa alle ore 12:30 di domenica.

Il lunch match venne introdotto ufficialmente nel nostro campionato a partire dalla stagione 2010-11, creando spesso divisioni e proteste tra i tifosi.

Addio lunch match in Serie A: l’ipotesi sul campo

Disputare partite all’ora di pranzo la domenica è visto come un orario critico per i tifosi, soprattutto per quelli che seguono la propria squadra in trasferta. La finestra temporale delle 12:30 inoltre non è praticabile nel periodo estivo nel nostro paese, per via delle alte temperature.

Ecco perché, dopo oltre 15 anni dalla sua introduzione nel campionato italiano, il lunch match potrebbe restare solo un ricordo nella nostra Serie A.

Novità in campionato: dubbi sul lunch match della domenica

È importante notare come siamo ancora nel campo delle ipotesi, ma più voci si sono levate a favore dell’abolizione del lunch match in futuro. Tra le prossime novità ufficiali della Serie A potrebbe esserci proprio l’addio alla finestra temporale che coincide col pranzo della domenica in Italia.

In attesa di conferme o smentite ufficiali dei vertici federali, l’ipotesi di accantonare il lunch match in Serie A continua a prendere piede. Le partite durante il classico pranzo della domenica potrebbero dunque finire in soffitta nella prossima stagione.