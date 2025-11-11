Conte, l’addio è rimandato: a giugno può fare le valigie | Napoli già proiettato al futuro

Le strade tra il Napoli ed Antonio Conte sono destinate a separarsi al termine della stagione? Ecco che cosa sta succedendo

Riavvolgendo il nastro della Serie A al termine della scorsa stagione, Antonio Conte sembrava ad un passo dall’addio al Napoli. Il tecnico del quarto scudetto pareva pronto a salutare la piazza partenopea dopo i festeggiamenti per il titolo nazionale. Tutto è saltato però dopo che il presidente De Laurentiis annunciò di aver trovato l’accordo per la permanenza del tecnico pugliese.

La nuova stagione della squadra azzurra si è aperta con luci ed ombre nelle prime uscite tra campionato e Champions League. Oltre alle sconfitte arrivate contro big, come Milan e Manchester City, hanno fatto rumore i passi falsi giunti con squadre meno blasonate.

Gli azzurri in campionato sono stati sconfitti dal Torino, ma la batosta più dolorosa è arrivata in Europa. Nella terza giornata di Champions il Napoli è stato sconfitto per 6-2 dal PSV Eindhoven in Olanda. Una mazzata per l’ambiente, che ha però da subito reagito in Serie A.

Nel turno successivo di campionato i campioni d’Italia hanno infatti sconfitto per 3-1 l’Inter di Chivu, lanciatissima e reduce da sette vittorie consecutive tra Serie A e Champions League. Gli azzurri hanno dato una spallata alle critiche, ritrovando provvisoriamente la vetta della classifica italiana, fino alla rovinosa sconfitta contro il Bologna.

Conte-Napoli al capolinea: c’è l’annuncio a sorpresa

Proprio il tecnico del Napoli, grande ex di giornata, ha rubato la scena in panchina allo stadio Maradona. Conte ha anche avuto un battibecco con Lautaro Martinez, che non è sfuggito alle telecamere. Non sono mancate poi le polemiche per un rigore piuttosto generoso concesso ai padroni di casa.

Come da tradizione Antonio Conte ha risposto con durezza alle critiche, lanciando anche frecciate verso Marotta in casa Inter. Ma, in attesa del ritorno in campo dei partenopei, non è sfuggito al web l’annuncio di un possibile divorzio a fine stagione tra il tecnico e la squadra campana. Un addio che porterebbe ad un accordo sulla buonuscita, avendo l’allenatore un contratto che scade nel 2027.

Novità Conte: l’annuncio sull’addio al Napoli

A rilanciare l’ipotesi di un addio tra Conte e il Napoli è stato Maurizio Crosetti sulle pagine de La Repubblica. Il giornalista sembra avere le idee chiare sul futuro professionale del tecnico campione d’Italia.

Nel pezzo si legge: ” A parte l’amata Juve, dove Antonio è rimasto per l’inaudita eternità di tre anni, Conte non ha mai derogato alla regola del due. Due anni al Chelsea, due all’Inter e al Tottenham. Due anni pure in Nazionale.“