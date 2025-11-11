De Laurentiis-Juventus, colpo di scena | Arriva l’annuncio che cambia tutto

Cosa ha a che fare Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, con la Juventus? Scopriamo insieme l’intera vicenda

Le sorprese nel calcio si sa, non finiscono mai, ma a volte rischiano di sfiorare l’assurdo. È fresco l’annuncio di Luciano Spalletti come nuovo allenatore della Juventus, dopo l’esonero di Igor Tudor. L’allenatore toscano torna a guidare un club di Serie A dopo l’esperienza, al di sotto delle aspettative, da commissario tecnico dell’Italia.

La parentesi sulla panchina azzurra è durata meno del previsto, col tecnico toscano sollevato dall’incarico dopo la dolorosa sconfitta in casa della Norvegia. L’ultima squadra allenata in campionato da Spalletti è stato il Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Con Spalletti i partenopei si sono laureati campioni d’Italia due stagioni fa, festeggiando il terzo scudetto della loro storia. Il tecnico si fece anche tatuare un ricordo dell’impresa, con un tricolore col numero 3 insieme al logo della squadra partenopea. Ricordi che oggi sembrano lontanissimi, visto e considerato che sulla panchina azzurra ora c’è Antonio Conte, col toscano neoallenatore della Juve.

Le vie del calcio sono intricate e ricche di sorprese, e spunta un clamoroso annuncio che apre le porte della presidenza della Juve proprio al patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis.

De Laurentiis-Juventus: l’annuncio è clamoroso

Facciamo chiarezza. Il presidente della squadra partenopea di recente ha rilasciato un’intervista interessante ai microfoni di RSI, la Radiotelevisione svizzera in lingua italiana. Tra i tanti aneddoti raccontati ne spicca uno che coinvolge direttamente la squadra bianconera, da sempre invisa al popolo di fede napoletana.

Il numero uno del Napoli ha scavato tra i propri ricordi fino al giorno in cui decise di assumere la carica di presidente della squadra azzurra. Svelando poi un aneddoto più recente che coinvolge un tifoso della Juventus.

Retroscena ADL: il siparietto col tifoso della Juve

ADL ha raccontato: “Anni fa, scendo dall’aereo a Torino, viene da me una persona con la maglia della Juve. ‘Presidente mi può mettere una firma? Concede una foto?’. Io dissi: ‘Ma tu non sei juventino?’, lui rispose: ‘Sì, ma noi un presidente come lei non ce l’abbiamo‘. Vuol dire che io rappresento la diversità.”

Una storia curiosa che dimostra come la bontà dell’operato del patron partenopeo sia stata riconosciuta da tanti tifosi in Italia. Finanche un tifoso della Juve avrebbe gradito una presidenza come quella di ADL in bianconero.