Decine di trofei e uno scudetto alla Juventus, oggi è diventato un discepolo di Dio | Parla ai fedeli come spingeva sulla fascia

Dalla carriera gloriosa ai banchi della chiesa, l’ex Juve ha stravolto completamente la sua vita. Ora si rivolge ai fedeli con la stessa forza con cui sgroppava in corsia.

Sono tantissimi gli esempi di ex stelle del calcio che, una volta appesi gli scarpini al chiodo, hanno deciso di stravolgere completamente la propria vita. Non sempre dopo una carriera costellata di successi gli atleti continuano ad orbitare nel mondo sportivo, anzi alcuni hanno preso strade completamente diverse.

Basti pensare alle tante stelle del pallone che hanno deciso di cimentarsi nella carriera politica. L’esempio più lampante ci porta a parlare di George Weah. L’ex bomber del Milan, vincitore del Pallone d’Oro, ha intrapreso una carriera politica di livello, arrivando addirittura ad essere nominato presidente della Liberia.

Un altro ex rossonero che ha tentato la via della politica è Vikash Dhorasoo. L’ex centrocampista si cimentò anche con il poker semiprofessionistico, prima di candidarsi a sindaco di Parigi, senza venire eletto nel 2019.

Passando ad esempi di ex calciatori della Juventus c’è la carriera di Patrice Evra. L’ex difensore bianconero, sempre molto attivo sui social intorno alle vicende della Vecchia Signora, ha lanciato una linea di abbigliamento con il nome del suo slogan di vita: “I love this game.”

L’ex Juve è diventato un predicatore: ecco di chi si tratta

Il protagonista della nostra storia ha avuto una vicenda tumultuosa dopo aver dato l’addio al calcio professionistico. Dopo una carriera costellata di successi è incappato in un processo per violenza sessuale. Dopo aver trascorso oltre un anno di carcere la sua vita è totalmente cambiata, con l’assoluzione decisa dalla sentenza di appello.

Un periodo buio, che ha aperto le porte della sua vita ad una svolta spirituale. Stiamo parlando di quanto accaduto di recente a Dani Alves, ex stella di Barcellona, Siviglia, Juve e PSG, oltre che della nazionale brasiliana.

La nuova vita di Dani Alves, dalla prigione alla fede

L’ex terzino brasiliano dopo la buia esperienza del carcere oggi vive in Spagna, a Girona. Lì è diventato un predicatore evangelico. Guida i fedeli della chiesa locale e condivide con loro la sua testimonianza.

Anche sui social è molto attivo sul tema della fede, e di recente ha scritto su Instagram: “Ciò che Dio promette, Dio mantiene. Ho stretto un patto con Dio, nel momento peggiore della mia vita, mi ha accolto e oggi sono in cammino grazie a lui.”