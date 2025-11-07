Sinner inserisce la retro: alla Coppa Davis ci sarà | Inserito in lista all’ultimo secondo

Jannik Sinner potrebbe a sorpresa cambiare idea in merito alla Coppa Davis. Le sue dichiarazioni hanno entusiasmato il capitano Volandri

Una retromarcia clamorosa. O quantomeno una presa di posizione molto decisa che rimette tutto in discussione. Jannik Sinner esce allo scoperto e potrebbe a sorpresa cambiare idea in merito alla sua partecipazione alle fasi finali di Coppa Davis.

Il tennista altoatesino, tornato per qualche giorno al numero uno del ranking Atp grazie alla conquista del Masters 1000 di Parigi, si è concesso un paio di giorni di riposo prima di immergersi nella straordinaria atmosfera delle Atp Finals.

Torino attende con ansia il ritorno del campione di San Candido che si presenterà all’ultimo grande appuntamento del 2025 da campione in carica. Sinner dovrà difendere il titolo conquistato lo scorso anno dagli assalti dei suoi rivali.

Uno in particolare, Carlos Alcaraz, oltre a sperare nell’immediato controsorpasso al vertice della classifica Atp coltiva desideri di rivincita dopo la clamorosa e inattesa eliminazione al primo turno del torneo parigino per mano del britannico Cameron Norrie.

Sinner cambia idea? Le parole fanno impazzire i tifosi

Nel frattempo Sinner ha concesso una lunga intervista al direttore di Sky Sport, Federico Ferri: una chiacchierata in cui il fuoriclasse azzurro si è lasciato andare a una sincera dichiarazione d’amore nei confronti dell’Italia: “Sono orgoglioso di essere italiano, sono molto felice di essere nato in Italia e non in Austria o da un’altra parte, perché secondo me questo Paese merita molto di più, anche di quello che sto facendo io”.

Parole chiare e inequivocabili che hanno scatenato l’entusiasmo dei tifosi riversatisi sui social per rivolgere elogi e complimenti al tennista altoatesino. Queste frasi hanno inoltre fatto credere che Sinner potesse inserire la retromarcia in merito alla Coppa Davis. In realtà nulla è cambiato e niente cambierà.

La Coppa Davis con Sinner in campo: ecco la verità

Sinner ha infatti confermato il suo forfait in Davis: “Non ho mai avuto dubbi sul fatto che fosse la scelta giusta. Nel 2024 la situazione era diversa: non avevo giocato a Parigi e avevo fatto di tutto per essere presente a Malaga avendo promesso a Matteo Berrettini che avremmo sollevato la coppia assieme”.

La scelta, come ribadito da Sinner, è stata fatta un anno fa: “L’anno scorso avevo già deciso che nel 2025 sicuramente non avrei partecipato. Ad ogni modo abbiamo una squadra incredibile anche senza di me. Ci sono Musetti, Cobolli, Berrettini e tanti altri ancora, oltre ad avere una coppia di doppio eccezionale. Le chance di vincere nuovamente la Davis restano elevate“.