Roma, da esubero a indispensabile | Adesso Massara deve blindarlo: ma il tempo inizia a scarseggiare

La trasformazione inattesa di un giocatore dato per partente ha cambiato le gerarchie della Roma e messo in moto una corsa contro il tempo per garantirne la permanenza.

All’inizio della stagione sembrava destinato a un ruolo marginale, quasi un nome di troppo in una rosa che necessitava di essere sfoltita.

Eppure, settimana dopo settimana, qualcosa è cambiato: atteggiamento, continuità, affidabilità. Una crescita costante che ha convinto lo staff tecnico a rivedere le proprie valutazioni e a considerarlo sempre più un elemento fondamentale del sistema di gioco.

Il club ha presto capito che la sua presenza in campo stava diventando un punto di riferimento. Non soltanto per la stabilità difensiva garantita, ma anche per la capacità di lettura delle situazioni e per l’intelligenza tattica mostrata nelle partite più delicate.

È in questo contesto in evoluzione che, attorno alla metà della vicenda, viene finalmente svelata la sua identità: si tratta di Zeki Çelik, esterno turco che ha ribaltato pronostici e percezioni con una stagione in crescendo.

Come un esubero è diventato un perno silenzioso

La metamorfosi di Çelik non è stata frutto del caso. Il giocatore ha lavorato con costanza, dimostrando di poter garantire equilibrio in una zona del campo spesso esposta a rotazioni e incertezze. Le sue prestazioni sono diventate il simbolo di una nuova mentalità, fatta di dedizione e coraggio, che ha convinto tutti, dallo spogliatoio alla dirigenza. È un esempio raro di come una seconda opportunità, quando sfruttata, possa cambiare il corso di una carriera.

Proprio questa crescita ha acceso un campanello d’allarme nella società: il contratto non permette troppi tentennamenti (scadrà infatti il 30 di giugno) e l’interesse di diversi club europei, attratti dalla sua affidabilità, ha spinto la dirigenza a muoversi. La distanza tra le parti, però, esiste ancora, soprattutto sul piano della durata e dell’ingaggio, e la Roma sa che il tempo per trovare un accordo non è infinito.

Perché il rinnovo è diventato una priorità assoluta

Massara si trova ora di fronte a una delle decisioni più delicate del mercato giallorosso: garantire a Çelik un progetto convincente e un ruolo centrale, così da evitare che le sirene esterne possano interferire. La sua continuità potrebbe rivelarsi fondamentale per una squadra che ha costruito parte della propria solidità sulla ritrovata stabilità della fascia destra, un settore che negli ultimi anni ha spesso creato grattacapi.

La sensazione è che la Roma non possa permettersi di perdere un giocatore diventato così prezioso. L’obiettivo è arrivare a un’intesa che soddisfi entrambe le parti, senza cedere al rischio di rimandare troppo a lungo. Nel frattempo, Çelik continua a rispondere sul campo con prestazioni mature e decisive, confermando ogni settimana perché oggi sia considerato, a tutti gli effetti, un elemento imprescindibile del progetto giallorosso.