Una notizia che l’Italia aspettava da anni: c’è la maglia azzurra per i Mondiali | Ecco cosa è successo

La maledizione dell’Italia fuori dal Mondiale è pronta ad essere infranta dopo undici anni. Arriva la comunicazione che fa sognare i tifosi azzurri.

Sono passati undici anni dall’ultima apparizione, decisamente non memorabile, dell’Italia ai Mondiali di calcio. La nazionale azzurra, tra le più titolate della storia, per due occasioni consecutive ha fallito la qualificazione al torneo iridato. L’unica volta in cui era accaduto era nel lontano 1958, indice di quanto sia anomala questa situazione.

Ed anche in vista del prossimo Mondiale, quello del 2026 in programma tra Stati Uniti, Messico e Canada, la nazionale azzurra rischia di restare a guardare. Fa impressione pensare che le giovanissime generazioni rischiano di non vedere l’Italia ai Mondiali per almeno sedici anni, in caso di nuovo fallimento.

La partenza degli azzurri nel girone di qualificazione è stata d’altronde catastrofica. L’esordio in casa della Norvegia, vincitrice per 3-0 della sfida, è costato anche la panchina di Luciano Spalletti. Al posto dell’ex CT, oggi tecnico della Juventus, è stato scelto dai vertici federali Gennaro Gattuso. L’ex centrocampista si laureò campione del mondo con la maglia azzurra nel 2006.

Dal suo arrivo sulla panchina azzurra l’Italia ha conosciuto solo vittorie, centrando l’obiettivo minimo della qualificazione agli spareggi. Le ultime due gare del girone lasciano aperto un sottile spiraglio di raggiungere i Mondiali senza play-off, ma siamo nel campo delle ipotesi clamorose.

L’Italia torna ai Mondiali? L’annuncio che fa ben sperare

La Norvcgia dovrebbe mancare la vittoria contro la non irresistibile Estonia e poi perdere anche lo scontro diretto in casa dell’Italia. Vista la condizione di forma della nazionale di Haaland e co. è difficilmente pronosticabile uno scenario del genere.

Ecco perché per la terza volta consecutiva gli azzurri sembrano pronti a dover affrontare l’ulteriore turno dei playoff per tornare al Mondiale dopo dodici anni dall’ultima volta. Anche se un annuncio diffuso di recente ha acceso i sogni dei tifosi.

Maglie per il Mondiale: Adidas presenta anche quella azzurra

Di recente il brand Adidas ha svelato le maglie per diverse Nazionali in occasione del Mondiale del 2026. Tra queste spicca quella azzurra dell’Italia (vedi foto superiore), con dettagli dorati. La maglia azzurra è stata presentata insieme a quelle di Argentina, Spagna, Germania e tutte le altre selezioni marchiate Adidas.

Questo non significa ovviamente che l’Italia ha conquistato il pass per giocare il Mondiale, ma tanto è bastato per scatenare le fantasie dei tifosi azzurri sul web.