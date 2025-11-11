Ultim’ora, l’Italia inizia a tremare: si teme l’esclusione in tronco | L’intera Nazione col fiato sospeso

La Nazionale italiana corre seriamente il rischio di non andare ai Mondiali di calcio. Tuttavia, un’altra notizia arrivata in queste ore sta tenendo tutti in apprensione

Il futuro più probabile vede l’Italia affrontare i playoff. La possibilità di accedere direttamente ai Mondiali del 2026 appare quantomeno fortemente improbabile, quindi la Nazionale italiana di Gennaro Gattuso dovrà, con molte probabilità, passare attraverso le forche caudine degli spareggi.

Il secondo posto nel Gruppo I è ormai acquisito, così come il primo (quasi) conquistato a suon di gol dalla travolgente Norvegia di Erling Haaland. Pertanto Donnarumma e compagni per qualificarsi alla prossima rassegna iridata dovranno attendere il sorteggio in programma il 21 novembre a Zurigo.

Com’è noto i playoff si disputeranno a marzo prossimo e per centrare l’obiettivo l’Italia dovrà superare due turni: una semifinale da giocare sicuramente in casa e l’eventuale finale che si disputerà in trasferta o in casa in base al sorteggio.

L’Italia sarà testa di serie grazie all’elevato ranking Fifa, condizione che le garantisce di giocare la semifinale playoff in casa. Due delle possibili avversarie degli azzurri sono Ungheria e Scozia, che rappresentano le insidie maggiori.

L’Italia esclusa dai Mondiali e non solo…

I rischi dunque non mancano anche perché molte nazionali che in passato venivano considerate di basso livello sono diventate molto competitive. Tra queste anche Turchia, Bosnia, Macedonia del Nord e le solite Svezia e Ucraina.

In attesa di conoscere l’esito dei sorteggi una pessima notizia piomba come un macigno su tutto il calcio italiano e non solo. Un annuncio sconvolgente che rischia di avere pesanti ripercussioni anche in ambito strettamente politico.

La FIGC è gelata, l’UEFA prende tempo: tifosi spiazzati

Il noto quotidiano ‘Dailymail’ ha pubblicato la notizia secondo cui la Russia (avete capito bene…) avrebbe lanciato la propria candidatura ad organizzare gli Europei del 2032 al posto di Italia e Turchia, paesi ospitanti della manifestazione. In realtà all’interno dell’UEFA esiste il timore che i due Paesi non siano in grado di organizzare l’evento. Nel mirino di Nyon c’è soprattutto l’Italia alle prese con problemi enormi legati agli stadi in cui si dovrebbero disputare le partite degli Europei.

La Russia, nonostante il veto ad organizzare qualsiasi tipo di manifestazione sportiva a causa dell’invasione dell’Ucraina, ha dichiarato di essere pronta a prendere il posto di Italia e Turchia. “L’Italia ha un problema di stadi. Se perdono l’organizzazione degli stadi, ci siamo noi“, ha dichiarato il presidente della Federcalcio di Mosca, Alexander Dyukov. Difficile, se non impossibile, che questo accada.