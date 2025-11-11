Bufera Gattuso, amicizia finita e tanti saluti | Distrutto un rapporto durato 20 anni

Bufera Gattuso, ecco il retroscena sulla rottura del rapporto di amicizia con un suo celebre collega italiano

Il nuovo corso in panchina dell’Italia targato Gennaro Gattuso è stato fin qui fatto di sole vittorie. All’esordio da nuovo CT, dopo l’esonero di Luciano Spalletti, per l’ex centrocampista è arrivata la larga vittoria contro l’Estonia per 5-0. Si tratta del miglior esordio di sempre per un commissario tecnico azzurro, seppure va considerata la levatura dell’avversario.

In seguito la Nazionale è riuscita ad imporsi in entrambe le occasioni su Israele, in cui spicca il clamoroso 4-5 in trasferta, e sconfiggere nuovamente la selezione baltica. Quattro vittorie che hanno permesso al nuovo commissario tecnico di raggiungere l’obiettivo minimo nel girone di qualificazione ai Mondiali, ovvero il secondo posto dietro la Norvegia.

La nazionale scandinava, guidata da uno straripante Haaland in attacco, veleggia a punteggio pieno verso il primo posto del gruppo I, l’unico che garantisce l’accesso diretto al torneo iridato. Per l’Italia, salvo un clamoroso e difficilmente pronosticabile tonfo della Norvegia, sarà necessario il turno degli spareggi per tornare a disputare il Mondiale dopo otto anni di assenza.

A metà novembre gli azzurri torneranno in campo per gli ultimi due impegni del girone. L’Italia giocherà prima in trasferta contro la Moldavia, poi ospiterà la capolista Norvegia. In seguito gli azzurri scopriranno quale sarà l’avversario da affrontare negli spareggi, che nelle ultime due edizioni sono andati male per la nostra nazionale.

Retroscena Gattuso: il ‘tradimento’ verso il maestro

Il lavoro di Gennaro Gattuso ha dato i suoi migliori frutti per quanto riguarda i numeri registrati in attacco. L’Italia ha segnato sempre almeno tre gol nelle ultime vittorie, mentre va ancora migliorata la difesa. Ed in attesa dei nuovi impegni di novembre c’è un retroscena che ci porta indietro nel passato di Ringhio.

Parliamo delle parole pronunciate dalla figlia di Carlo Ancelotti di recente. Sul rapporto tra il padre e Gattuso la figlia del nuovo CT del Brasile ha parlato del gelo che si è instaurato tra i due, dopo aver convissuto per tanti anni nel Milan.

Rottura con Ancelotti: ecco cosa ha fatto Gattuso

Ritornando indietro negli anni è emerso qual è stata la scintilla che ha posto fine al rapporto di stima ed amicizia tra Gattuso e Ancelotti.

Secondo quanto annunciò Michele Criscitiello nella tv Sportitalia, la rottura risale ai tempi della chiamata del Napoli a Gattuso. Ancelotti, come svelò il Corriere della Sera, aveva anche contatto il suo ex calciatore, chiedendogli se De Laurentiis lo avesse contattato, cosa che Gattuso smentì. In seguito divenne però ufficialmente allenatore dei partenopei.