Terremoto Italia: interisti fuori dalla nazionale a tempo indeterminato | È la morte del nostro calcio

Un nuovo caso scuote l’Italia prima delle ultime sfide di qualificazione ai Mondiali 2026. I calciatori dell’Inter possono finire fuori dalla nazionale a tempo indeterminato.

Tra pochi giorni l’Italia di Gennaro Gattuso tornerà in campo per le ultime due sfide del girone di qualificazione ai Mondiali del prossimo anno. La nazionale azzurra giocherà in trasferta contro la Moldavia e poi ospiterà la capolista Norvegia.

La nazionale scandinava, che nella gara di debutto ha battuto gli azzurri guidati da Spalletti per 3-0, è ad un passo dalla qualificazione diretta al torneo iridato. L’Italia ha invece blindato il secondo posto battendo per due volte Israele e, salvo un clamoroso flop della Norvegia, dovrà affrontare per l’ennesima volta gli spareggi per tornare a giocare il Mondiale.

Per il nuovo CT, Rino Gattuso, è tempo di ragionare sulle prossime convocazioni azzurre. Nelle ultime due sfide dell’Italia, vinte contro Estonia ed Israele, non sono mancate sorprese nelle scelte dell’erede di Luciano Spalletti sulla panchina azzurra.

Sono state due le novità assolute in vista degli impegni di ottobre. Si tratta delle prime convocazioni per il centrocampista della Fiorentina, Nicolussi Caviglia, e per l’attaccante del Bologna, Nicolò Cambaghi.

Bufera Italia: i giocatori dell’Inter fuori dalla nazionale

Proprio nelle ultime due sfide degli azzurri è arrivato il primo gol in nazionale maggiore di Francesco Pio Esposito. L’astro nascente dell’attacco dell’Inter ha trovato la sua prima gioia con la maglia azzurra nella vittoria per 3-1 ai danni dell’Estonia.

I calciatori dell’Inter sono da sempre una garanzia per la nazionale azzurra, compreso questo periodo storico. Bastoni in difesa, Dimarco sulla fascia e Barella a centrocampo sono l’ossatura dell’Italia attuale, ma presto potrebbe cambiare tutto.

Buffon fa infuriare l’Inter: possibili ripercussioni in Nazionale

La squadra nerazzurra potrebbe essere pronta a rifiutare di concedere i calciatori alla nazionale azzurra. Non parliamo di decisioni ufficiali ma soltanto di voci al momento, di sicuro le recenti dichiarazioni del team manager Gianluigi Buffon hanno sollevato un polverone.

L’ex portiere ai microfoni di Viva el Futbol, è tornato sulla sconfitta dell’Italia per 3-0 in casa della Norvegia. Dietro al risultato negativo, che costò la panchina a Spalletti, secondo Buffon c’entrano in qualche modo i calciatori nerazzurri. Buffon ha citato i giocatori dell’Inter: “La sconfitta in Norvegia? Cinque giocatori venivano da cinque sveglie in finale di Champions League.” Parole che non sono andate giù all’universo interista e più di una voce invoca il rifiuto di giocare in nazionale da parte dei nerazzurri finché Buffon resta dirigente.