Accusa shock di James Rodriguez all’Argentina: “Ecco come ha vinto la Coppa America”

La Copa America 2024 è terminata con un trionfo argentino che ha sancito un altro capitolo di un ciclo d’oro. La selezione di Lionel Scaloni ha sconfitto la Colombia ai tempi supplementari con un gol decisivo nei minuti finali, completando un trittico di successi che include il Mondiale 2022 e la “Finalissima” contro l’Italia. Una vittoria che ha proiettato l’Albiceleste in una dimensione quasi irripetibile. Eppure, a distanza di mesi, le polemiche non si placano.

James Rodríguez, protagonista assoluto del torneo con sei assist e un gol, ha sollevato interrogativi sul reale equilibrio della finale. Secondo il trequartista colombiano, il risultato sarebbe stato condizionato da “fattori esterni” che avrebbero pesato più del semplice confronto sportivo.

“Un arbitraggio discutibile”

L’ex Real Madrid, oggi al Club León, non ha usato mezzi termini durante un’intervista al programma “Los Amigos de Edu”. “Abbiamo disputato una Copa América eccellente, abbiamo sfiorato il titolo. Ma per motivi esterni non siamo riusciti a vincere”, ha dichiarato, lasciando intendere che le decisioni arbitrali abbiano inciso in maniera determinante sul risultato.

Il riferimento è chiaro: episodi controversi nel corso della finale avrebbero penalizzato la Colombia. “L’arbitro ha avuto un’influenza enorme, non ci ha fischiato due rigori. Uno, per me, era chiarissimo. Non sono scuse, ma questi dettagli contano”, ha aggiunto James, sottolineando come il gol subito nei minuti finali abbia cancellato la possibilità di giocarsi tutto ai rigori.

– @jamesdrodriguez: “No ganamos la Copa América por cosas externas. El árbitro favoreció a Argentina”. Episodio completo de Los Amigos de Edu esta noche a las a las 22:40 en MEGA. pic.twitter.com/eCg3WinVYq — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 16, 2025

Il peso delle parole e il futuro della Colombia

Le dichiarazioni di James Rodríguez hanno diviso il pubblico. Da un lato, chi crede che il talento colombiano abbia semplicemente espresso il proprio rammarico per un trofeo sfumato sul filo del rasoio; dall’altro, chi vede nelle sue parole una critica esplicita all’organizzazione del torneo e al potere mediatico dell’Argentina.

Il calcio sudamericano, spesso teatro di controversie arbitrali e polemiche infuocate, si ritrova ancora una volta a fare i conti con interrogativi mai banali. L’Argentina ha meritato il titolo? Oppure, come sostiene James, ci sono stati condizionamenti che hanno spostato gli equilibri?

La Colombia ha dimostrato di essere una squadra solida, capace di competere ai massimi livelli. Ma se davvero ci sono state “interferenze”, allora il discorso non è chiuso. E la prossima sfida potrebbe avere un sapore ancora più speciale.