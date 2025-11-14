Ultim’ora Nazionale: rispunta il nome di Spalletti per i playoff | L’Italia intera è senza parole

Luciano Spalletti, il nome dell’ex CT è tornato a circolare in ottica Italia. Ecco le dichiarazioni che hanno spiazzato tutti

Luciano Spalletti è tornato in gioco. In seguito all’esonero di Igor Tudor, la Juventus ha deciso di puntare su di lui per risollevare le sorti di una squadra che ha mostrato di avere qualità, ma che non è riuscita fino ad ora a metterle in mostra. Il tecnico di Certaldo si è messo subito al lavoro, e spera di riuscire a portare buoni risultati alla Continassa.

Lo vuole per la sua storia, che lo ha visto spesso e volentieri raggiungere gli obiettivi prefissati dai club, ma anche per vendicare un po’ il fallimento arrivato alla guida della nazionale azzurra. Un Europeo negativo, condito con la sconfitta in Norvegia, che al momento ci obbliga a dover giocare i playoff, hanno spinto la Federazione a dargli il benservito.

Una situazione che lo ha ferito molto, come lui stesso ha confermato. Siamo certi che per modificare il passato in azzurro, Spalletti darebbe qualsiasi cosa. E proprio nelle scorse ore, come un lampo improvviso, questa chance pare essersi palesata clamorosamente. Secondo le ultime indiscrezioni, la FIGC vorrebbe affidargli di nuovo la panchina azzurra in vista dei playoff.

Dichiarazioni chiarissime

In questi giorni Gigi Buffon è stato ospite del programma Viva el Futbol. Il capo delegazione della nazionale azzurra ha parlato dell’avventura di Spalletti sulla panchina italiana, e lo ha difesa a spada tratta. Di seguito le sue dichiarazioni.

”L’epilogo è stato frutto esclusivamente del calendario perché siamo andati a incontrare una delle squadre più forti d’Europa in questo momento, nella prima partita che vale tutto: era praticamente una finale”.

Spalletti, le belle parole di Buffon

Le parole al miele di Buffon nei confronti di Spalletti hanno fatto pensare addirittura ai più maliziosi che la FIGC volesse un suo ritorno in panchina per i playoff.

Al momento però si tratta solo di fantacalcio. L’allenatore è appena arrivato alla Juve, che non ha alcuna intenzione di lasciarlo andare, e sulla panchina azzurra c’è Gattuso, voglioso di raggiungere l’obiettivo e di riportare l’Italia ai Mondiali.