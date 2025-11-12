Basta cambi di posizione: Alcaraz e Sinner si giocano qui il 1° posto | Sfida privata fuori dal circuito ATP

La rivalità più accesa nel mondo del tennis è tra Sinner ed Alcaraz: i due fuoriclasse si sfidano in un torneo non riconosciuto dall’ATP

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, sembra ormai un marchio di fabbrica. E in effetti è difficile immaginare il contrario, alla luce dell’accesa ed esaltante rivalità in corso tra i due fuoriclasse del tennis mondiale. Campioni che stanno riscrivendo la storia di questo sport.

È un dato di fatto come i due giovani e straordinari fuoriclasse abbiano dato vita a un duopolio in grande stile, un’egemonia che nessuno in questo momento riesce a scalfire e che sembra destinata a durare per parecchi anni.

Ad oggi i numeri nel complesso favoriscono il talento di Murcia che a soli 22 anni ha già conquistato ben 6 titoli del Grande Slam contro i 4 vinti da Sinner. L’altoatesino in compenso ha fatto sue le ATP Finals di Torino nel 2024.

Quanto mai serrato è il duello per la conquista del primo posto nel Ranking ATP: dopo ben 65 settimane il fuoriclasse azzurro ha ceduto lo scettro di numero uno al rivale per poi riconquistarlo grazie al trionfo al Masters 1000 di Parigi.

Alcaraz e Sinner pronti alla grande sfida: in palio c’è il primato assoluto

L’attesa di tifosi e appassionati è ora rivolta proprio alle ATP Finals di Torino che vedrà i due giovani campioni affrontarsi a viso aperto. Resta però da capire se Alcaraz sarà riuscito a recuperare una condizione fisica che gli consenta di arrivare in fondo al torneo.

Sinner a Parigi ha dimostrato di essere in forma smagliante e proprio sulla scorta del trionfo nel torneo francese si presenta a Torino con i favori del pronostico. Il suo grande rivale però venderà cara la pelle con l’obiettivo di vincere un grande torneo proprio davanti al pubblico di casa del tennista di San Candido.

La grande sfida si rinnova, ci si gioca tutto in un solo match

I due giovani campioni però hanno deciso di affrontarsi un po’ ovunque anche in eventi che nulla hanno a che fare con i tornei ufficiali, quelli cioè che si svolgono sotto l’egida dell’ATP. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, è infatti arrivata la conferma dell’ennesimo confronto tra Sinner ed Alcaraz.

I due fuoriclasse si sfideranno in un’esibizione che si terrà in Corea del Sud il prossimo 10 gennaio 2026, all’interno dell’Incheon Inspire Arena, appena fuori Seul. Il match andrà in scena a una settimana dall’inizio del primo grande appuntamento del nuovo anno, quegli Australian Open di cui Sinner ha conquistato le ultime due edizioni.