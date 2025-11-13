Grave crisi finanziaria: rischiano di finire in Serie D | Lo storico club italiano nel caos più totale

Situazione economica disastrosa per il famoso club italiano. La società non riesce a pagare lo staff e le utenze, può arrivare la retrocessione diretta in Serie D.

Non c’è pace per il calcio italiano neanche in questa nuova stagione. Tra penalizzazioni, fallimenti di club e problemi finanziari irrisolvibili per tante squadre blasonate. Ora un nuovo caso è esploso per uno storico club della nostra penisola. I conti in rosso possono portare a gravi provvedimenti sportivi, e non è esclusa la retrocessone direttamente in Serie D.

Sono tante le squadre nobili decadute nel movimento calcistico italiano. Club che fino a pochi anni fa si confrontavano con i palcoscenici di San Siro e dell’Olimpico, ed oggi sono state costrette a ripartire dalle serie minori.

Ad inizio anni 2000 in Serie A è sbocciata la favola del Chievo Verona. La squadra scaligera per quasi venti anni è stata protagonista nel massimo campionato italiano, arrivando a chiudere al quinto posto nella stagione 2001-02. Dopo il fallimento del 2021 la società è rinata sotto la spinta del grande ex, Sergio Pellissier, ripartendo dalla terza categoria.

I clivensi oggi militano in Serie D, serie dove incontriamo altre vecchie conoscenze del massimo campionato italiano. Ad esempio il Siena, il Piacenza o la Reggina volgendo lo sguardo al meridione. Ed un’altra ex squadra di Serie A ora rischia di tornare direttamente nella quarta serie nazionale.

Conti in rosso e club nel caos: allarme retrocessione

Fari puntati sulla situazione finanziaria del Livorno. Il club toscano manca dal massimo campionato italiano dalla stagione 2013-14, e dopo la retrocessione in Serie B è stato protagonista di un vero e proprio calvario sportivo.

Nel 2021 i labronici non riuscirono ad iscriversi in Serie D per inadempienze finanziarie, ripartendo dall’Eccellenza con un nuova società. Ma, ora che la squadra milita in Serie C, un nuovo allarme scuote la piazza amaranto.

Livorno nel caos, il comunicato ufficiale del club

Acque agitate in casa Livorno. La stagione in Serie C non sta regalando gioie ai tifosi amaranto, con la squadra che occupa le basse posizioni della classifica. Ma a preoccupare tutti è anche la situazione economica del club. Tecnici delle giovanili, collaboratori e preparatori hanno deciso di scioperare per la mancata sottoscrizione dei contratti.

In un comunicato ufficiale il club ha specificato che: “La società sta lavorando con la massima priorità per risolvere ogni aspetto nel più breve tempo possibile.” A rischio c’è il settore giovanile ma non solo, l’allarme per i tifosi è che i problemi finanziari possano nuovamente tramutarsi in retrocessione.